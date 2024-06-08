Раскрываем рецепт вкуснейшего ростовского шашлыка: несколько лимонов, много лука и специи — 2–3 часа и готово

Шашлык с лимоном — это не просто блюдо, это вкуснятина, которую вам будет хотеться снова и снова. Его аромат завораживает, а сочность сравнима с чудом. Обязательно приготовьте шашлык по этому рецепту, который очень ценится в Ростове-на-Дону.

Способом приготовления шашлыка с Teleprogramma.pro поделилась автор книги « Кулинарное путешествие по югу России. Ростов-на Дону » Светлана Морозова.

Для маринада в ростовском стиле берутся следующие приправы: молотый кориандр, куркума, паприка, горчичный порошок, кумин, красный и черный перцы. Кроме того, добавляются сухие базилик, розмарин и мускатный орех. Все эти специи тщательно перемешиваются.

Отдельно нарезается много лука и несколько лимонов — полукольцами. Крупные куски свинины обваливаются в специях и выкладываются в кастрюлю слоями с луком и лимоном. Такой маринад пропитывает мясо за 2–3 часа. Остается только пожарить до румяности и есть!

Ваш шашлык будет просто неповторимым! Мясо для него используйте любое!