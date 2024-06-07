Делаем шашлык в чалтырском маринаде, который губами есть можно: плесните простой воды, пропитка станет восхитительной

Шашлык — не просто блюдо, это целая культура, которая имеет свои особенности и традиции. В Ростове-на-Дону, например, шашлык стал популярным еще в середине XIX века благодаря местным армянам и кавказским гостям, рассказала сайту Teleprogramma.pro автор книги «Кулинарное путешествие по югу России. Ростов-на Дону» Светлана Морозова. Поэтому не удивительно, что эта земля славится невероятно вкусным шашлыком, про который люди вспоминают годами, отведав его всего один раз. Но у вас есть уникальная возможность радовать этим невероятно аппетитным блюдом близких хоть каждые выходные.

Специально для наших читателей автор кулинарного сборника раскрыла уникальный рецепт чалтырского шашлыка — мягкого, сочного, незабываемого!

Секрет чалтырского маринада заключается в использовании простых, но эффективных ингредиентов: крупной соли, черного молотого перца, сладкой паприки, сухого базилика и репчатого лука. Лук здесь играет ключевую роль, его нужно брать в соотношении 3:1 к мясу.

Соль, перец, базилик и паприка добавляются по вкусу. Если вы используете баранину, можно добавить немного розмарина, тимьяна и майорана для дополнительного аромата.

Маринование мяса — это важный этап приготовления шашлыка. Лук, нарезанный тонкими кольцами или полукольцами, мнут руками до выделения сока. Затем мясо складывают в кастрюлю слоями, посыпая специями и луком. В конце добавляют полстакана обычной воды, чтобы мясо лучше «взяло» маринад. Кастрюлю плотно закрывают крышкой и оставляют в прохладном месте на 10–12 часов.

После маринования мясо жарят на дровах от фруктовых деревьев или на сухой виноградной лозе. Это придает шашлыку особый аромат и вкус.