Постный борщ на грибах и фасоли по-таганрогски: вкуснее окрошки, легкий, для худеющих

Постный борщ на грибах — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Этот холодный супчик обещает насытить организм энергией и в то же время охладить в жаркие летние дни. Рецептом с сайтом Teleprogramma.pro поделилась Светлана Морозова, автор книги
В Таганроге постный борщ — это не просто блюдо, это традиция. Он отличается от обычного борща тем, что готовится на овощном бульоне и подается холодным. Это особенно актуально в жаркие летние месяцы, когда температура поднимается выше 30 градусов.
Особенно вкусным постный борщ получается в июне, когда на прилавках появляются первые молодые грунтовые овощи и зелень. В это время года свекла, морковь, капуста и перец обладают особым вкусом и ароматом, которые придают борщу неповторимую изюминку.
Для того чтобы постный борщ был более сытным, в него кладут отварную фасоль и грибы. Грибы, такие как шампиньоны или вешенки, придают блюду особый вкус и аромат.
Для приготовления постного борща на грибах вам понадобятся следующие ингредиенты:
- молодая капуста;
- сладкий и горький перец;
- корень пастернака (в Таганроге его называют белым корнем);
- морковка, свекла, картошка;
- пышный пучок зелени;
- чеснок и лук;
- томатная паста и пара больших свежих помидоров — протертых;
- отдельно вареная фасоль и грибы — по желанию.
Важно найти пахучее подсолнечное масло, которое является ключевым ингредиентом и придает борщу особый вкус и аромат.
Процесс приготовления постного борща на грибах следующий:
- Грибы быстро обжаривают и добавляют в кастрюлю вместе с картошкой.
- В сковороде обжаривают натертые морковь, свеклу и белый корень с луком и перцами — горьким и сладким.
- Через 10 минут обжарки добавляют помидоры и томатную пасту. Еще пять минут томят, и зажарка готова.
- Зажарку опрокидывают в овощной бульон, добавляют тонко нарезанную капусту, зелень и чеснок. Доводят до кипения и выключают через минуту.
- Борщ остужают в теньке и подают холодным.
Обязательно попробуйте этот рецепт, не пожалеете!
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