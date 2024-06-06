Постный борщ на грибах и фасоли по-таганрогски: вкуснее окрошки, легкий, для худеющих

Постный борщ на грибах — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Этот холодный супчик обещает насытить организм энергией и в то же время охладить в жаркие летние дни. Рецептом с сайтом Teleprogramma.pro поделилась Светлана Морозова, автор книги «Кулинарное путешествие по югу России: Таганрог. Истории и рецепты» .

В Таганроге постный борщ — это не просто блюдо, это традиция. Он отличается от обычного борща тем, что готовится на овощном бульоне и подается холодным. Это особенно актуально в жаркие летние месяцы, когда температура поднимается выше 30 градусов.

Особенно вкусным постный борщ получается в июне, когда на прилавках появляются первые молодые грунтовые овощи и зелень. В это время года свекла, морковь, капуста и перец обладают особым вкусом и ароматом, которые придают борщу неповторимую изюминку.

Для того чтобы постный борщ был более сытным, в него кладут отварную фасоль и грибы. Грибы, такие как шампиньоны или вешенки, придают блюду особый вкус и аромат.

Для приготовления постного борща на грибах вам понадобятся следующие ингредиенты:

молодая капуста;

сладкий и горький перец;

корень пастернака (в Таганроге его называют белым корнем);

морковка, свекла, картошка;

пышный пучок зелени;

чеснок и лук;

томатная паста и пара больших свежих помидоров — протертых;

отдельно вареная фасоль и грибы — по желанию.

Важно найти пахучее подсолнечное масло, которое является ключевым ингредиентом и придает борщу особый вкус и аромат.

Процесс приготовления постного борща на грибах следующий:

Грибы быстро обжаривают и добавляют в кастрюлю вместе с картошкой. В сковороде обжаривают натертые морковь, свеклу и белый корень с луком и перцами — горьким и сладким. Через 10 минут обжарки добавляют помидоры и томатную пасту. Еще пять минут томят, и зажарка готова. Зажарку опрокидывают в овощной бульон, добавляют тонко нарезанную капусту, зелень и чеснок. Доводят до кипения и выключают через минуту. Борщ остужают в теньке и подают холодным.

Обязательно попробуйте этот рецепт, не пожалеете!