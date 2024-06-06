Рыба в томатном маринаде по-таганрогски: божественно сочная вкуснятина, которая сносится со стола за секунды

Попробовав рыбу по-таганрогски в томатном маринаде, вы навсегда откажетесь от других способов приготовления. Это что-то нереальное — вкусно, сочно, ароматно. Готовьте сразу много — домашние сметают блюдо со стола в один присест! Такую рыбку можно приготовить и для приятных ужинов, и запоминающихся обедов в будние дни. А также не грех поставить ее на праздничный стол. Она очень аппетитна!

Рецептом с сайтом Teleprogramma.pro поделилась Светлана Морозова, автор книги «Кулинарное путешествие по югу России: Таганрог. Истории и рецепты» .

Для приготовления сочной вкуснятины нам понадобится увесистая рыба весом около двух килограммов, которую необходимо очистить от головы и хвоста, в итоге у вас останется примерно полтора килограмма.

Кроме того, нам понадобятся 3–4 крупные луковицы, 3 большие морковки и корень пастернака, который в Таганроге называют большим белым корнем.

Также необходимы 1 литр томатного сока и 4–5 столовых ложек томатной пасты, соль, сахар, молотый и горошком перец, мука для обваливания рыбы, 3–4 столовые ложки уксуса и растительное масло для жарки.

Процесс приготовления начинается с очистки лука, морковки и белого корня, которые затем нарезаются на брусочки и обжариваются на растительном масле. После этого добавляется томатный сок, томатная паста, уксус, соль и сахар. Все это тушится в течение 5–7 минут, после чего отставляется в сторону.

Рыба нарезается на кусочки, обваливается в муке и обжаривается до золотистой корочки. В толстостенную кастрюлю слоями укладываются овощи, рыба, овощи, рыба, овощи. Добавляется соль и перец, а также по желанию можно добавить еще стакан томата для большей сочности. Кастрюля ставится на медленный огонь и томится около полутора часов.

«Только учтите: секрет рыбы по-таганрогски в том, что первыми всегда съедаются овощи — настолько они вкусны. Поэтом, делайте закладку овощей побольше. И да, это блюдо лучше всего есть холодным», — предупредила Светлана Морозова.