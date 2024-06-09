Проще некуда, вкусно и с изюминкой: готовим сочный яблочный пирог «из того, что под рукой»

Шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом сочного яблочного пирога, который удивит вас своей простотой и нежностью. Этот пирог настолько восхитителен, что понравится даже самым требовательным гурманам.

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит скорость приготовления, изысканность и неповторимый вкус. Яблочный пирог с соусом от Емельяненко поразит вас своим богатым вкусом и ароматом.

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки,

мука — 160 г,

сахар — 200 г,

яйца — 4 шт.,

сахар ванильный — 20 г,

соль — 5 г,

сливочное масло — 20 г,

манка — 20 г.

А также для соуса:

молоко — 100 мл,

желтки — 2 шт.,

сливки 33% — 100 мл,

сахар — 30 г,

сахар ванильный — 15 г,

соль — 2 г.

Приготовление пирога:

Взбиваем яйца, обычный и ванильный сахар, соль при помощи миксера. Далее добавляем муку и продолжаем взбивать до кремообразной текстуры. Яблоки очищаем от серединки, рубим на несколько частей. Добавляем их в миску с тестом и перемешиваем. Смазываем сливочным маслом кулинарную форму, посыпаем ее манной крупой. Выкладываем основу пирога в форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Пока пирог выпекается, готовим вкусный ванильный соус, который и делает пирог нереально сочным. В сотейник наливаем молоко, сливки, добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Ставим на плиту. Как только соус начнет закипать, добавляем желтки, тщательно перемешиваем и снимаем сотейник с плиты. Чтобы соус стал гуще, отправляем его в холодильник на некоторое время. На дно тарелки наливаем соус, сверху выкладываем пирог и украшаем тонко нарезанными кусочками яблок. Подаем пирог к столу и наслаждаемся вкуснятиной.

Приятного аппетита!