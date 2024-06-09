Проще некуда, вкусно и с изюминкой: готовим сочный яблочный пирог «из того, что под рукой»

Пирог Василия Емельяненко. Фото: t.me/chefvasiliy

Этот пирог от Василия Емельяненко никого не оставляет равнодушным.

Шеф-повар Василий Емельяненко поделился рецептом сочного яблочного пирога, который удивит вас своей простотой и нежностью. Этот пирог настолько восхитителен, что понравится даже самым требовательным гурманам.

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит скорость приготовления, изысканность и неповторимый вкус. Яблочный пирог с соусом от Емельяненко поразит вас своим богатым вкусом и ароматом. 

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • яблоки,
  • мука — 160 г,
  • сахар — 200 г,
  • яйца — 4 шт.,
  • сахар ванильный — 20 г,
  • соль — 5 г,
  • сливочное масло — 20 г,
  • манка — 20 г.

А также для соуса:

  • молоко — 100 мл,
  • желтки — 2 шт.,
  • сливки 33% — 100 мл,
  • сахар — 30 г,
  • сахар ванильный — 15 г,
  • соль — 2 г.

Приготовление пирога:

  1. Взбиваем яйца, обычный и ванильный сахар, соль при помощи миксера. Далее добавляем муку и продолжаем взбивать до кремообразной текстуры.
  2. Яблоки очищаем от серединки, рубим на несколько частей. Добавляем их в миску с тестом и перемешиваем.
  3. Смазываем сливочным маслом кулинарную форму, посыпаем ее манной крупой.
  4. Выкладываем основу пирога в форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  5. Пока пирог выпекается, готовим вкусный ванильный соус, который и делает пирог нереально сочным. В сотейник наливаем молоко, сливки, добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Ставим на плиту. Как только соус начнет закипать, добавляем желтки, тщательно перемешиваем и снимаем сотейник с плиты.
  6. Чтобы соус стал гуще, отправляем его в холодильник на некоторое время.
  7. На дно тарелки наливаем соус, сверху выкладываем пирог и украшаем тонко нарезанными кусочками яблок.
  8. Подаем пирог к столу и наслаждаемся вкуснятиной.

Приятного аппетита!

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