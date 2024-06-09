Проще некуда, вкусно и с изюминкой: готовим сочный яблочный пирог «из того, что под рукой»

Шеф-повар
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит скорость приготовления, изысканность и неповторимый вкус. Яблочный пирог с соусом от Емельяненко поразит вас своим богатым вкусом и ароматом.
Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:
- яблоки,
- мука — 160 г,
- сахар — 200 г,
- яйца — 4 шт.,
- сахар ванильный — 20 г,
- соль — 5 г,
- сливочное масло — 20 г,
- манка — 20 г.
А также для соуса:
- молоко — 100 мл,
- желтки — 2 шт.,
- сливки 33% — 100 мл,
- сахар — 30 г,
- сахар ванильный — 15 г,
- соль — 2 г.
Приготовление пирога:
- Взбиваем яйца, обычный и ванильный сахар, соль при помощи миксера. Далее добавляем муку и продолжаем взбивать до кремообразной текстуры.
- Яблоки очищаем от серединки, рубим на несколько частей. Добавляем их в миску с тестом и перемешиваем.
- Смазываем сливочным маслом кулинарную форму, посыпаем ее манной крупой.
- Выкладываем основу пирога в форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Пока пирог выпекается, готовим вкусный ванильный соус, который и делает пирог нереально сочным. В сотейник наливаем молоко, сливки, добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Ставим на плиту. Как только соус начнет закипать, добавляем желтки, тщательно перемешиваем и снимаем сотейник с плиты.
- Чтобы соус стал гуще, отправляем его в холодильник на некоторое время.
- На дно тарелки наливаем соус, сверху выкладываем пирог и украшаем тонко нарезанными кусочками яблок.
- Подаем пирог к столу и наслаждаемся вкуснятиной.
Приятного аппетита!
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