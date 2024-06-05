Семья всасывает этот пирог как пылесос: из рваного лаваша и сыра — за пять минут нежнейшая вкуснятина

Хотите приготовить что-то особенное, но нет времени на сложные блюда? Тогда обратите внимание на этот простой, но невероятно вкусный рецепт пирога из лаваша с сыром и творогом, которым поделился известный шеф-повар Василий Емельяненко с сайтом Teleprogramma.pro.

Для начала подготовьте необходимые ингредиенты: творог 5%, тонкий лаваш, сливки 33%, сливочное масло, яйца, заатар (душица, тимьян, чабер) и твердый сыр. Если у вас нет заатара, его можно заменить на хмели-сунели или сушеную мяту.

Процесс приготовления начинается со смешивания творога, сливок и яиц в миске. Затем добавляется тертый сыр и специи, после чего все тщательно перемешивается.

Лаваш нарезается на небольшие кусочки и добавляется в миску с творожной массой. Следующий шаг — растопить сливочное масло и добавить его в миску, после чего все хорошо перемешать.

Полученную массу выкладывают в форму, предварительно застеленную пергаментом, и отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25–30 минут.

Готовый пирог нарезается на порционные кусочки и подается на стол теплым.