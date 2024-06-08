Нежный клафути и другие рецепты недели

Нежный клафути
НАДО (на 6 порций): 400 г свежих абрикосов · 100 г сахара · 80 мл молока · 80 г муки · 3 яйца · 50 г сливочного масла · 10 г ванильного сахара · 1 ч. ложка сахарной пудры. При наличии: горсть рубленого миндаля · веточка мяты для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Форму для выпечки застилаем бумагой для выпечки.
2. Абрикосы моем, сушим, режем на половинки и удаляем косточки. Если абрикосы жестковаты, нарезаем их на восьмушки. Кладем подготовленные фрукты в форму.
3. В миску кладем яйца, сахар и ванильный сахар, соль и взбиваем до растворения.
4. Добавляем молоко и муку, замешиваем жидкое тесто. Вливаем растопленное сливочное масло, перемешиваем.
5. Выливаем тесто поверх абрикосов.
6. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 40 - 45 минут до золотистой корочки.
7. Остужаем клафути прямо в форме. Вынимаем (при желании переворачиваем), посыпаем сахарной пудрой; украшаем листьями мяты и рубленым миндалем. Нарезаем на порции и подаем с шариком мороженого или просто так.
Летний салат с яйцами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 8 абрикосов · 10 яиц С2 · 2/3 стакана тертого пармезана · 2/3 стакана молотого миндаля · 1 стакан панировочных сухарей · 200 г салатной смеси · полстакана очищенных фисташек · 1/3 стакана муки · сок половинки лимона · 4 ст. ложки оливкового масла для заправки · масло подсолнечное для жарки · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. 8 яиц варим вкрутую, охлаждаем в ледяной воде, чистим.
2. В миске смешиваем муку, 1/2 ч. ложки соли и 1/2 ч. ложки черного перца.
3. В другой миске взбиваем 2 яйца с 2 ст. ложками воды.
4. В третьей миске смешиваем панировочные сухари, молотый миндаль и пармезан.
5. Вареное яйцо панируем в муке. Затем окунаем во взбитое яйцо. Потом панируем в сырно-миндально-хлебной смеси. Повторяем с другими яйцами. Убираем подготовленные яйца в холодильник на 1 час (можно в морозильник минут на 15).
6. Абрикосы моем, сушим, удаляем косточки, режем на восьмушки.
7. В салатнице соединяем салатную смесь, абрикосы, фисташки. Заправляем лимонным соком, оливковым маслом, солим и перчим. Перемешиваем.
8. Разогреваем в сотейнике масло слоем 2 см, обжариваем подготовленные яйца до золотистой корочки пару-тройку минут.
9. Салат раскладываем по тарелкам. Сверху в каждую кладем по два нарезанных на половинки обжаренных яйца.
Крамбл
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Лучше всего запечь этот простой десерт в порционных формочках. Но можно и в одной большой форме, конечно.
НАДО (на 3 порции): 300 г абрикосов · 120 г муки · 100 г сливочного масла · 80 г сахара. Также можно добавить: горсть любых пробитых в блендере орехов.
ГОТОВИМ:
1. Абрикосы моем, сушим, удаляем косточки, режем восьмушками.
2. Готовим крошку: муку смешиваем с сахаром и добавляем нарезанное кубиками или натертое
на терке холодное сливочное масло. Пальцами перетираем смесь до получения крошки.
3. Абрикосы раскладываем по формочкам, посыпаем крошкой.
4. Запекаем в разогретой до 180 °С духовке 25 минут. Подаем просто так или с шариком мороженого.
Пастила из абрикосов
Фото: Shutterstock
НАДО: 1 кг абрикосов · 50 г сахара.
ГОТОВИМ:
1. Абрикосы моем, разделяем на половинки, удаляем косточки.
2. Пробиваем в блендере в однородную массу.
3. Добавляем сахар и перемешиваем до его полного растворения.
4. Противень застилаем пергаментом и выкладываем абрикосовое пюре тонким и максимально ровным слоем.
5. Разогреваем духовку до 50 °С. Ставим противень на 4 - 5 часов. Сушим до сухого, но не хрупкого состояния - пастила должна быть нелипкой и гибкой.