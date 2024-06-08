Нежный клафути и другие рецепты недели

Нежный клафути

НАДО (на 6 порций): 400 г свежих абрикосов · 100 г сахара · 80 мл молока · 80 г муки · 3 яйца · 50 г сливочного масла · 10 г ванильного сахара · 1 ч. ложка сахарной пудры. При наличии: горсть рубленого миндаля · веточка мяты для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Форму для выпечки застилаем бумагой для выпечки.

2. Абрикосы моем, сушим, режем на половинки и удаляем косточки. Если абрикосы жестковаты, нарезаем их на восьмушки. Кладем подготовленные фрукты в форму.

3. В миску кладем яйца, сахар и ванильный сахар, соль и взбиваем до растворения.

4. Добавляем молоко и муку, замешиваем жидкое тесто. Вливаем растопленное сливочное масло, перемешиваем.

5. Выливаем тесто поверх абрикосов.

6. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 40 - 45 минут до золотистой корочки.

7. Остужаем клафути прямо в форме. Вынимаем (при желании переворачиваем), посыпаем сахарной пудрой; украшаем листьями мяты и рубленым миндалем. Нарезаем на порции и подаем с шариком мороженого или просто так.

Летний салат с яйцами