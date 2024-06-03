Обалденный легкий салат «Минус 5 кило» из свеклы и клубники: можно кушать на ночь и получать наслаждение

Салат «Минус 5 кило» — это не просто блюдо, это настоящее открытие для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Сочетание запеченной свеклы и клубники создает удивительный вкусовой букет, который порадует даже самых требовательных гурманов.
Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:
- запеченная свекла — 2 штуки,
- клубника — 8 штук,
- лимон — 1 долька,
- моцарелла — 150 граммов,
- семена подсолнечника,
- соль и перец — по вкусу,
- зелень,
- растительное масло.
Процесс приготовления очень прост:
Очистите запеченную свеклу и нарежьте на кусочки.
Разрежьте клубнику на четыре части.
Отправьте свеклу и клубнику в миску, добавьте кусочки моцареллы и семена подсолнечника.
В пиале смешайте растительное масло, соль, перец и выдавите сок из дольки лимона.
Полученным соусом обильно полейте салат.
Перед подачей украсьте салат зеленью, предпочтительно листьями базилика.
Перемешайте все ингредиенты и наслаждайтесь вкусом.
Наслаждайтесь этим салатом без угрызений совести. Даже поедание его на ночь не разбудит ваше чувство совести и не вызовет тяжесть в желудке.
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