Обалденный легкий салат «Минус 5 кило» из свеклы и клубники: можно кушать на ночь и получать наслаждение

Салат «Минус 5 кило» — это не просто блюдо, это настоящее открытие для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Сочетание запеченной свеклы и клубники создает удивительный вкусовой букет, который порадует даже самых требовательных гурманов. Рецептом вкуснейшей закуски с сайтом Teleprogramma.pro поделился известный шеф-повар Василий Емельяненко.

Для приготовления этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

запеченная свекла — 2 штуки,

клубника — 8 штук,

лимон — 1 долька,

моцарелла — 150 граммов,

семена подсолнечника,

соль и перец — по вкусу,

зелень,

растительное масло.

Процесс приготовления очень прост:

Очистите запеченную свеклу и нарежьте на кусочки.

Разрежьте клубнику на четыре части.

Отправьте свеклу и клубнику в миску, добавьте кусочки моцареллы и семена подсолнечника.

В пиале смешайте растительное масло, соль, перец и выдавите сок из дольки лимона.

Полученным соусом обильно полейте салат.

Перед подачей украсьте салат зеленью, предпочтительно листьями базилика.

Перемешайте все ингредиенты и наслаждайтесь вкусом.

Наслаждайтесь этим салатом без угрызений совести. Даже поедание его на ночь не разбудит ваше чувство совести и не вызовет тяжесть в желудке.