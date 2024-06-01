Сливочный суп с охотничьими колбасками и другие рецепты недели

Паста с креветками, лимоном и чесноком

НАДО (на 4 порции): 250 г спагетти или лингвини · 2 ст. ложки оливкового масла · 100 г сливочного масла · 4 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сушеного молотого красного перца · 1 ч. ложка сушеного орегано · соль · перец · 500 - 600 г сырых (серых) крупных креветок · 150 г свежего шпината · 50 г тертого пармезана, немного свежей петрушки · 1 ст. ложка лимонного сока.

ГОТОВИМ:

1. В кастрюле с толстым дном отвариваем пасту по инструкции на упаковке.

2. Откидываем пасту на дуршлаг, кастрюлю возвращаем на огонь, разогреваем в ней оливковое масло и 2 ст. ложки сливочного.

3. Добавляем измельченный чеснок и красный перец, прогреваем до появления аромата.

4. Кладем очищенные креветки (хвостики можно оставить), солим-перчим. Жарим до того момента, как креветки покраснеют, но до полной готовности не доводим.

5. Добавляем орегано и шпинат. Жарим до готовности шпината.

6. Возвращаем в кастрюлю пасту. Добавляем оставшееся сливочное масло, пармезан и измельченную петрушку. Перемешиваем, даем маслу растаять, доводим до готовности креветок пару минут.

7. Сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем и подаем.

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