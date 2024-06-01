Сливочный суп с охотничьими колбасками и другие рецепты недели

Паста с креветками, лимоном и чесноком
НАДО (на 4 порции): 250 г спагетти или лингвини · 2 ст. ложки оливкового масла · 100 г сливочного масла · 4 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сушеного молотого красного перца · 1 ч. ложка сушеного орегано · соль · перец · 500 - 600 г сырых (серых) крупных креветок · 150 г свежего шпината · 50 г тертого пармезана, немного свежей петрушки · 1 ст. ложка лимонного сока.
ГОТОВИМ:
1. В кастрюле с толстым дном отвариваем пасту по инструкции на упаковке.
2. Откидываем пасту на дуршлаг, кастрюлю возвращаем на огонь, разогреваем в ней оливковое масло и 2 ст. ложки сливочного.
3. Добавляем измельченный чеснок и красный перец, прогреваем до появления аромата.
4. Кладем очищенные креветки (хвостики можно оставить), солим-перчим. Жарим до того момента, как креветки покраснеют, но до полной готовности не доводим.
5. Добавляем орегано и шпинат. Жарим до готовности шпината.
6. Возвращаем в кастрюлю пасту. Добавляем оставшееся сливочное масло, пармезан и измельченную петрушку. Перемешиваем, даем маслу растаять, доводим до готовности креветок пару минут.
7. Сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем и подаем.
Сливочный суп с охотничьими колбасками
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Простое блюдо в немецком стиле.
НАДО (на 3 - 4 порции): 4 средние картофелины · 200 г охотничьих колбасок · 1 стебель сельдерея · 1 луковица · 200 мл сливок · 30 мл растительного масла · соль-перец по вкусу · 1/3 ч. ложки молотого тмина · 1 л воды · свежая зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Нарезаем кубиками картофель, морковь и сельдерей. Лук мелко шинкуем.
2. Колбаски нарезаем кружочками.
3. В кастрюле с толстым дном разогреваем масло. Кладем лук, морковь и сельдерей. Жарим все вместе 3 минуты.
4. Кладем картофель, перемешиваем. Заливаем водой, доводим до кипения, варим 15 минут.
5. Добавляем колбаски, солим-перчим, добавляем тмин. Варим еще 5 минут.
6. Вливаем сливки, прогреваем на тихом огне пару минут, не допуская явного кипения.
7. Выключаем огонь, добавляем свежую рубленую зелень и даем настояться перед подачей 5 минут.
Яйца по-шотландски
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НАДО (на 4 порции): 6 яиц · 400 г мясного фарша · 4 ст. ложки муки · 150 г панировочных сухарей · соль · перец · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Варим яйца: в кипящую воду опускаем 4 яйца и варим 4,5 минуты. Охлаждаем яйца в холодной воде.
2. Фарш солим-перчим, хорошо вымешиваем и делим на 4 части. Формируем лепешки.
3. В миску насыпаем муку. В другой миске слегка взбиваем 2 яйца. В третью миску насыпаем сухари.
4. Яйца чистим. Каждое помещаем в середину лепешки. Соединяем края, чтобы фарш полностью покрыл яйцо.
5. В сотейнике хорошо разогреваем масло слоем 4 см толщиной.
6. Яйцо в фарше панируем в муке, затем окунаем в взбитое яйцо, после чего панируем в сухарях.
7. Жарим яйца в масле до золотистой корочки, переворачивая, около 10 минут.
8. Подаем как закуску в горячем или холодном виде.
Хлебные палочки гриссини
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Итальянская закуска хороша и сама по себе. А можно макать гриссини в паштет, в хумус; подать к напиткам.
НАДО (на 3 порции): 200 г муки · 50 г оливкового нерафинированного масла · 1 ч. ложка соли · 100 мл горячей воды (60 - 70 °С) · немного кунжута · сушеные прованские травы или тертый пармезан для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. В миске смешиваем муку и соль. Добавляем оливковое масло и горячую воду. Замешиваем тесто и убираем в холодильник на 30 минут.
2. Раскатываем тесто в пласт 3 - 5 мм толщиной. Нарезаем на полоски шириной 1 см.
3. Полоски можно оставить как есть, можно скрутить спиралью.
4. Противень застилаем пергаментом, выкладываем заготовки. Кисточкой смазываем их водой и посыпаем кунжутом, прованскими травами или тертым сыром.
5. Выпекаем 12 минут в духовке, разогретой до 190 °С.