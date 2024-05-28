Дети будут в восторге: готовим вкуснейшие спринг-роллы с курицей, креветками и овощами

Следить за правильным и полезным питанием в последнее время стало неотъемлемой частью образа жизни современного человека. И, конечно, очень важно формировать правильные пищевые привычки у детей. Но если в семье их несколько, родителям приходится непросто: каждый ребенок хочет съесть что-то свое.

Прекрасный вариант, отлично подходящий для летнего меню, — спринг-роллы. Их приготовлением можно заняться всем вместе, превратив процесс в маленькую семейную традицию. Рецептом с Teleprogramma.pro поделилась многодетная мама Нелли Давыдова.

Для приготовления спринг-роллов понадобятся тонкие листы рисовой бумаги и овощная база. Тонкой соломкой нарезаем овощи: огурцы, морковь, сельдерей, болгарский перец, пекинскую капусту, зеленый лук. Все раскладываем в отдельные мисочки.

Дальше подготавливаем основные ингредиенты: немного отварной или тушеной с соевым соусом курицы, креветки, авокадо, любимое мясо — все, что нравится вам и вашим детям.