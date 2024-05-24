Мексиканский супчик тако и другие рецепты недели

Мексиканский супчик тако

НАДО (на 6 порций): 500 г говяжьего фарша · 1 луковица · 2 банки фасоли (для красоты можно взять разных цветов) · банка кукурузы · 4 зубчика чеснока · банка нарезанных томатов в собственном соку (можно заменить на свежие томаты) · 150 г томатной пасты · 2 ст. ложки ваших любимых специй (идеальной будет смесь сушеной паприки, молотых красного и черного перца, сушеного чили, измельченной зиры, сушеного орегано, также можно купить готовую смесь для тако) · соль. Для подачи: тертый сыр · сметана · петрушка · тонкие ломтики лайма · нарезанная мякоть авокадо · кукурузные чипсы или кусочки тортильи.

ГОТОВИМ:

1. Кладем фарш и нарезанные лук и чеснок в разогретую кастрюльку с толстым дном (если фарш жирный, масло можно не добавлять). Разбиваем лопаткой комочки, доводим фарш до готовности (около 20 минут с помешиванием).

2. Добавляем фасоль, кукурузу (без жидкости), томаты, томатную пасту, специи, соль. Перемешиваем, тушим 10 - 15 минут под крышкой. Если слишком густо, добавьте немного воды или бульона.

3. Подаем в глубоких мисках, посыпав тертым сыром и петрушкой. Отдельно подаем сметану, кусочки авокадо, лайм и кукурузные чипсы.

Куриный хассельбек