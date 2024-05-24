Мексиканский супчик тако и другие рецепты недели

Мексиканский супчик тако
НАДО (на 6 порций): 500 г говяжьего фарша · 1 луковица · 2 банки фасоли (для красоты можно взять разных цветов) · банка кукурузы · 4 зубчика чеснока · банка нарезанных томатов в собственном соку (можно заменить на свежие томаты) · 150 г томатной пасты · 2 ст. ложки ваших любимых специй (идеальной будет смесь сушеной паприки, молотых красного и черного перца, сушеного чили, измельченной зиры, сушеного орегано, также можно купить готовую смесь для тако) · соль. Для подачи: тертый сыр · сметана · петрушка · тонкие ломтики лайма · нарезанная мякоть авокадо · кукурузные чипсы или кусочки тортильи.
ГОТОВИМ:
1. Кладем фарш и нарезанные лук и чеснок в разогретую кастрюльку с толстым дном (если фарш жирный, масло можно не добавлять). Разбиваем лопаткой комочки, доводим фарш до готовности (около 20 минут с помешиванием).
2. Добавляем фасоль, кукурузу (без жидкости), томаты, томатную пасту, специи, соль. Перемешиваем, тушим 10 - 15 минут под крышкой. Если слишком густо, добавьте немного воды или бульона.
3. Подаем в глубоких мисках, посыпав тертым сыром и петрушкой. Отдельно подаем сметану, кусочки авокадо, лайм и кукурузные чипсы.
Куриный хассельбек
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НАДО (на 4 порции): 4 филе куриной грудки · 4 полоски бекона · несколько перьев зеленого лука или шпината · 100 г любого сливочного сыра · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. На каждом филе делаем перпендикулярные надрезы через каждые 0,5 см, немного не дорезая до конца.
2. Бекон мелко шинкуем и немного обжариваем на сковороде без масла.
3. Добавляем в сковороду нарезанный лук или шпинат и сливочный сыр. Перемешиваем и немного томим, пока сыр не растает.
4. В каждый разрез на грудке чайной ложечкой вкладываем немного смеси из сковороды.
5. Выкладываем начиненные грудки на противень и запекаем в духовке около 25 минут при температуре 180 °С.
6. Подаем с любым гарниром или салатом из свежих овощей.
Лосось в бальзамической глазури
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НАДО (на 6 порций): 6 ломтиков лосося · 4 зубчика чеснока · 1 ст. ложка белого вина · 1 ст. ложка меда · 1/3 стакана бальзамического уксуса · 4 чайные ложки не злой горчицы · соль · перец · пара щепоток сушеного орегано · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Разогреваем в сотейнике масло. Добавляем измельченный чеснок, вино, мед, бальзамический уксус, горчицу, соль, перец. Тушим на тихом огне около 3 минут до загустения.
2. Выкладываем рыбу на противень поверх смазанной маслом фольги.
3. Смазываем рыбу глазурью при помощи кондитерской кисточки.
4. Выпекаем в духовке 15 минут при температуре 200 °С.
5. Смазываем остатками глазури, переносим рыбу на тарелки и подаем.