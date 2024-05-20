Готовим божественный открытый пирог с беконом на тающем песочном тесте по рецепту Емельяненко

Шеф-повар Василий Емельяненко поделился с сайтом своим секретным рецептом французского открытого пирога — киш лорена. Этот пирог, известный своим уникальным вкусом и простой начинкой, обязательно порадует всех, кто его попробует.

Ингредиенты для теста:

мука — 100 граммов,

сливочное масло — 50 граммов,

сахарный песок — 25 граммов,

яичный желток — 1 штука.

Ингредиенты для начинки:

лук — 250 граммов,

бекон — 250 граммов,

соль — 1 щепотка,

сахарный песок — половинка столовой ложки,

лимон – 1 долька,

белок яичный — 1 штука,

сметана — 1 соловая ложка,

сыр — 50 граммов,

консервированная сладкая кукуруза — 2 столовые ложки.

Процесс приготовления:

Сначала сделайте песочное вкуснейшее тесто. В миске смешайте муку, сливочное масло, сахар и яичный желток. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Затем сформируйте из теста шарик, заверните его в пищевую пленку и положите в холодильнике на 30 минут. Далее займитесь начинкой. Нарежьте полукольцами лук и мелкими кубиками бекон. Отправьте их на сковороду и обжарьте на сильном огне, добавив щепотку соли, кукурузу и половину столовой ложки сахара. Когда лук будет готов, добавьте сок из дольки лимона. Достаньте тесто из холодильника и равномерно распределите его по форме для запекания (лучше всего использовать форму со съемным дном). Чтобы тесто не поднялось, проткните его по всей площади вилкой. Вырежьте из пергамента кружок, накройте им тесто и сверху насыпьте горсть нута. Поставьте форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут. Готовый корж достаньте из печки, уберите пергаментную бумагу. Равномерно распределите начинку. В отдельной миске смешайте яичный белок, сметану и мелко натертый сыр. Все тщательно перемешайте и распределите сверху начинки. Киш отправьте обратно в духовку и запекайте еще 15 минут при той же температуре. Готовый пирог достаньте из духовки, дайте ему остыть и подавайте к столу.

Пироги из песочного теста — это универсальное блюдо, которое подходит для любого случая. Они обладают нежным, рассыпчатым тестом и разнообразными начинками, что делает их идеальным выбором для любого праздника или обычного дня. Песочные пироги легко готовятся и могут быть адаптированы под любой вкус. Они также являются отличной альтернативой традиционным десертам, так как они менее сладкие и более питательные. В целом пироги из песочного теста — это прекрасное дополнение к любому меню и замечательный способ порадовать себя и своих близких.