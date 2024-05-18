Оладушки из вчерашней гречки и другие рецепты недели

Оладушки из вчерашней гречки
НАДО (на 2 - 3 порции): 150 г вареной гречки (или 80 г сырой, если будете варить специально) · 50 г сыра · 100 г сметаны · 2 яйца · несколько перьев зеленого лука · 60 г муки · соль по вкусу · растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Натираем сыр, мелко шинкуем лук.
2. Смешиваем в миске яйца, сметану, соль. Взбиваем до однородности.
3. Добавляем вареную гречку, лук и сыр, перемешиваем.
4. Добавляем муку (старайтесь класть поменьше, ориентируйтесь на консистенцию). Перемешиваем.
5. На сковороде разогреваем немного растительного масла. Ложкой выкладываем оладьи и жарим с двух сторон на среднем огне до красивой румяности.
Творожные оладьи с изюмом
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НАДО (на 3 порции): 100 г творога · 150 г муки · 1 яйцо · 180 мл молока · 60 г изюма · 25 г сахара · полпакетика разрыхлителя (5 - 6 г) · 15 г сливочного масла · 50 мл растительного масла · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Творог кладем в миску и разминаем вилкой.
2. Добавляем яйцо, сахар, соль, растопленное сливочное масло. Перемешиваем до однородности.
3. Вливаем молоко, перемешиваем.
4. Добавляем муку, разрыхлитель, вымешиваем однородное тесто.
5. Изюм хорошо промываем, ошпариваем кипятком (если очень сухой, оставьте его в кипятке на 1 минуту).
6. Просушенный бумажными полотенцами изюм кладем в тесто, перемешиваем.
7. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла столовой ложкой выкладываем тесто, формируя небольшие оладушки, и жарим на небольшом огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.
Ленивый блин паннуккаку по-фински
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Большой блин на всю семью.
НАДО (на 4 порции): 500 мл молока · 250 г муки · 30 г сливочного масла · 3 яйца · 2 ст. ложки сахара · 1 ч. ложка ванильного сахара · 1/2 ч. ложки сахара · цедра половины лимона. Для подачи: 250 г маскарпоне или взбитых сливок · 2 ст. ложки сахарной пудры · ягоды · джем.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и солью.
2. Добавляем молоко, перемешиваем, постепенно добавляем муку. Хорошо перемешиваем.
3. Добавляем растопленное масло и цедру, перемешиваем.
4. Противень застилаем кулинарным пергаментом вместе с бортиками. Выливаем тесто.
5. Выпекаем в разогретой до 180 °С около 30 - 40 минут.
6. Готовый блин (он поднимется широкими волнами) делим на квадратные порции и подаем горячим, украсив сверху смешанным с сахарной пудрой маскарпоне или взбитыми сливками, ягодами, джемом.
Сырники с яблоками в духовке
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НАДО (на 4 порции): 300 г яблок · 400 г творога · 5 ст. ложек муки (и еще немного для для работы с тестом) · 4 ст. ложки сахара · 1 ч. ложка ванильного сахара · 1 яйцо · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
1. Творог кладем в миску, растираем вилкой.
2. Добавляем яйцо, соль, 2 ст. ложки сахара, ванильный сахар, перемешиваем.
3. Добавляем муку с разрыхлителем. Перемешиваем ложкой.
4. Присыпаем стол мукой, выкладываем тесто и немного месим его руками до однородности.
5. Яблоки чистим, натираем на средней терке, пересыпаем оставшимся сахаром.
6. Тесто делим на 8 одинаковых частей, формируем шарики.
7. Плющим шарик, кладем в середину немного яблок и защипываем, чтобы начинка осталась внутри.
8. Противень застилаем пергаментом, выкладываем сырники и запекаем в разогретой до 180 °С духовке до 35 - 40 минут. Перед подачей даем немного остыть.