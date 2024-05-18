Оладушки из вчерашней гречки и другие рецепты недели

НАДО (на 3 порции): 100 г творога · 150 г муки · 1 яйцо · 180 мл молока · 60 г изюма · 25 г сахара · полпакетика разрыхлителя (5 - 6 г) · 15 г сливочного масла · 50 мл растительного масла · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

1. Творог кладем в миску и разминаем вилкой.

2. Добавляем яйцо, сахар, соль, растопленное сливочное масло. Перемешиваем до однородности.

3. Вливаем молоко, перемешиваем.

4. Добавляем муку, разрыхлитель, вымешиваем однородное тесто.

5. Изюм хорошо промываем, ошпариваем кипятком (если очень сухой, оставьте его в кипятке на 1 минуту).

6. Просушенный бумажными полотенцами изюм кладем в тесто, перемешиваем.

7. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла столовой ложкой выкладываем тесто, формируя небольшие оладушки, и жарим на небольшом огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.

Ленивый блин паннуккаку по-фински