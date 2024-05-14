Как приготовить шашлык с мятой, рассказал артист Сергей Куприк: «Приятный пикантный вкус»

В мае наступают праздники и открывается не только данчый сезон, но и сезон шашлыков. Многие мужчины ищут свой фирменный маринад, чтобы удивлять гостей вкусом мяса. Для Teleprogramma.pro свой уникальный рецепт раскрыл певец и заслуженный артист России Сергей Куприк.
«Для меня самая вкусная и полезная еда — самая простая, понятная и знакомая с детства. Дачный сезон — время шашлыков. Каждый из нас знает как минимум пять разных видом маринада для мяса на мангале. Но для полета кулинарной мысли нет предела.
В этом году я открыл для себя неожиданный маринад с мятой. Благодаря этому маринаду мясо приобретет тонкий мятный аромат и приятный пикантный вкус и свежесть», — отметил артист.
Необходимые ингредиенты:
- мясо на ваш вкус — 1 кг,
- 1–2 столовые ложки приправы для шашлыка,
- соль — по вкусу,
- 3 пучка мяты,
- 500 г репчатого лука.
«Посыпьте мясо специями и хорошо перемешайте. Застелите дно емкости, в которой будет мариноваться шашлык, частью мяты. Сверху выложите часть мяса и покройте мятой. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должна быть мята.
Маринуйте около 1,5 часов птицу или свинину, говядину — пару часов. За полчаса до окончания маринования добавьте нарезанный кольцами лук и перемешайте. Важно не добавлять лук раньше, чтобы он не перебил свежий мятный аромат, который прекрасно подходит к мясу», — поделился Сергей Куприк.
Сергей Куприк. Фото: личный архив
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