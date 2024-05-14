Как приготовить шашлык с мятой, рассказал артист Сергей Куприк: «Приятный пикантный вкус»

В мае наступают праздники и открывается не только данчый сезон, но и сезон шашлыков. Многие мужчины ищут свой фирменный маринад, чтобы удивлять гостей вкусом мяса. Для Teleprogramma.pro свой уникальный рецепт раскрыл певец и заслуженный артист России Сергей Куприк.

«Для меня самая вкусная и полезная еда — самая простая, понятная и знакомая с детства. Дачный сезон — время шашлыков. Каждый из нас знает как минимум пять разных видом маринада для мяса на мангале. Но для полета кулинарной мысли нет предела.

В этом году я открыл для себя неожиданный маринад с мятой. Благодаря этому маринаду мясо приобретет тонкий мятный аромат и приятный пикантный вкус и свежесть», — отметил артист.