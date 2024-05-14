Как приготовить шашлык с мятой, рассказал артист Сергей Куприк: «Приятный пикантный вкус»

В приготовлении шашлыка важен маринад. Фото: freepik.com

С открытием дачного сезона Сергей Куприк решил раскрыть рецепт вкусного шашлыка, который удивит гостей.

В мае наступают праздники и открывается не только данчый сезон, но и сезон шашлыков. Многие мужчины ищут свой фирменный маринад, чтобы удивлять гостей вкусом мяса. Для Teleprogramma.pro свой уникальный рецепт раскрыл певец и заслуженный артист России Сергей Куприк.

«Для меня самая вкусная и полезная еда — самая простая, понятная и знакомая с детства. Дачный сезон — время шашлыков. Каждый из нас знает как минимум пять разных видом маринада для мяса на мангале. Но для полета кулинарной мысли нет предела. 

В этом году я открыл для себя неожиданный маринад с мятой. Благодаря этому маринаду мясо приобретет тонкий мятный аромат и приятный пикантный вкус и свежесть», — отметил артист.

Необходимые ингредиенты:

  • мясо на ваш вкус — 1 кг,
  • 1–2 столовые ложки приправы для шашлыка,
  • соль — по вкусу,
  • 3 пучка мяты,
  • 500 г репчатого лука.

«Посыпьте мясо специями и хорошо перемешайте. Застелите дно емкости, в которой будет мариноваться шашлык, частью мяты. Сверху выложите часть мяса и покройте мятой. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должна быть мята. 

Маринуйте около 1,5 часов птицу или свинину, говядину — пару часов. За полчаса до окончания маринования добавьте нарезанный кольцами лук и перемешайте. Важно не добавлять лук раньше, чтобы он не перебил свежий мятный аромат, который прекрасно подходит к мясу», — поделился Сергей Куприк.

Сергей Куприк. Фото: личный архив

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