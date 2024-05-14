Как приготовить нежную форель в сливочном масле с чесноком за 30 минут: рецепт от певицы Анны Серж

Многие любят готовить рыбу, но часто такие блюда отнимаю массу времени. Однако певица Анна Серж подсказала Teleprogramma.pro, как можно быстро и просто приготовить форель, которая получится очень вкусной и неверотяно нежной.
«Я очень люблю получать удовольствие от еды. Хороший вкус и правильное приготовление имеет большое значение. Но проводить много времени за готовкой я не люблю, да и график работы не позволяет.
Всегда выручает рецепт рыбы, который гарантированно получатся отлично и полностью соответствует моему представлению о гармоничном балансе вкусов. А приготовление занимает всего полчаса», — отметила артиска.
Форель получится нежной. Фото: freepik.com
Необходимые ингредиенты:
- 2 средние потрошеные форели без головы,
- 1/4 стакана сухого белого вина,
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла,
- 1 столовая ложка лимонного сока,
- 2 столовые ложки измельченной петрушки,
- 2 зубчика чеснока,
- черный молотый перец,
- соль.
«Смешайте вино, растопленное сливочное масло, лимонный сок и измельченный чеснок.Рыбу промокните от излишков влаги и уложите на листы фольги, сложенные в два слоя. Посолите и поперчите рыбу, обильно промажьте маринадом (весь секрет именно в нем) с обеих сторон.
Присыпьте петрушкой. Заверните фольгу, хорошо скрепив края. Запекайте в хорошо разогретой духовке 15-20 минут, один раз перевернув. Если вы на даче, используйте гриль или мангал. Перед подачей дайте рыбе "отдохнуть" в фольге 5 минут», — поделилась певица.
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