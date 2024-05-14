Как приготовить нежную форель в сливочном масле с чесноком за 30 минут: рецепт от певицы Анны Серж

Анна Серж. Фото: личный архив

Певица Анна Серж заверила, что это блюдо всегда получается безумно вкусным.

Многие любят готовить рыбу, но часто такие блюда отнимаю массу времени. Однако певица Анна Серж подсказала Teleprogramma.pro, как можно быстро и просто приготовить форель, которая получится очень вкусной и неверотяно нежной. 

«Я очень люблю получать удовольствие от еды. Хороший вкус и правильное приготовление  имеет большое значение. Но проводить много времени за готовкой я не люблю, да и график работы не позволяет. 

Всегда выручает рецепт рыбы, который гарантированно получатся отлично и полностью соответствует моему представлению о гармоничном балансе вкусов. А приготовление занимает всего полчаса», — отметила артиска. 

Форель получится нежной. Фото: freepik.com

Необходимые ингредиенты:

  • 2 средние потрошеные форели без головы, 
  • 1/4 стакана сухого белого вина, 
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, 
  • 1 столовая ложка лимонного сока, 
  • 2 столовые ложки измельченной петрушки, 
  • 2 зубчика чеснока, 
  • черный молотый перец, 
  • соль. 

«Смешайте вино, растопленное сливочное масло, лимонный сок и измельченный чеснок.Рыбу промокните от излишков влаги и уложите на листы фольги, сложенные в два слоя. Посолите и поперчите рыбу, обильно промажьте маринадом (весь секрет именно в нем) с обеих сторон. 

Присыпьте петрушкой. Заверните фольгу, хорошо скрепив края. Запекайте в хорошо разогретой духовке 15-20 минут, один раз перевернув. Если вы на даче, используйте гриль или мангал. Перед подачей дайте рыбе "отдохнуть" в фольге 5 минут», — поделилась певица. 

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