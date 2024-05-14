Как приготовить нежную форель в сливочном масле с чесноком за 30 минут: рецепт от певицы Анны Серж

Многие любят готовить рыбу, но часто такие блюда отнимаю массу времени. Однако певица Анна Серж подсказала Teleprogramma.pro, как можно быстро и просто приготовить форель, которая получится очень вкусной и неверотяно нежной.

«Я очень люблю получать удовольствие от еды. Хороший вкус и правильное приготовление имеет большое значение. Но проводить много времени за готовкой я не люблю, да и график работы не позволяет.

Всегда выручает рецепт рыбы, который гарантированно получатся отлично и полностью соответствует моему представлению о гармоничном балансе вкусов. А приготовление занимает всего полчаса», — отметила артиска.