Быстрый и вкусный рецепт салата с крабом и грибами: подойдет к любому застолью

Салат будет вкуснее, если сделать домашний майонез. Фото: freepik.com

Чемпионка рассказала, как приготовить салат с майонезно-грибным соусом, который понравится всем гостям.

Обычно домой могут внезапно нагрянуть гости — и тогда домохозяйкам приходится придумать, чем накормить их. В таких ситуациях проще всего сделать салат. Если цезарь и оливье надоели, то можно попробовать что-то новое. 

Для Teleprogramma.pro чемпионка World Skills Russia junior в компетенции «Поварское дело», двукратная мировая рекордсменка в области трав Рогова Александра поделилась рецептом салата, который делается максимально просто и быстро. 

«На мой взгляд, один из самых вкусных салатов — это салат с крабом и грибами. Он готовится очень просто, быстро и подойдет к любому застолью», — сказала эксперт.

Для его приготовления нам понадобится: 

  1. мясо краба — 200 г, 
  2. шампиньоны — 200 г,
  3. белые грибы — 100 г,
  4. картофель — 2 штуки (средних),
  5. сладкий перец — 1 штука,
  6. ветчина — 100 г,
  7. маслины — 50 г,
  8. соль и перец — по вкусу,
  9. майонез.

«Майонез я делаю домашний из желтка, соли, горчицы, белого винного уксуса и оливкового масла. Перейдем к приготовлению. 

Отвариваем картофель и грибы, даем остыть. Картофель нарезаем кубиками, шампиньоны дольками, а белые грибы — мелко. Сладкий перец, ветчину и крабовое мясо нарежет соломкой. К майонезу добавьте белые грибы и перемешайте заправку. Смешайте все составляющие салата и заправьте майонезно-грибным соусом.

Гости будут в восторге от такого салата», — поделилась Рогова.

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