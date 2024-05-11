Быстрый и вкусный рецепт салата с крабом и грибами: подойдет к любому застолью

Обычно домой могут внезапно нагрянуть гости — и тогда домохозяйкам приходится придумать, чем накормить их. В таких ситуациях проще всего сделать салат. Если цезарь и оливье надоели, то можно попробовать что-то новое.

Для Teleprogramma.pro чемпионка World Skills Russia junior в компетенции «Поварское дело», двукратная мировая рекордсменка в области трав Рогова Александра поделилась рецептом салата, который делается максимально просто и быстро.