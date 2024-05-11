Быстрый и вкусный рецепт салата с крабом и грибами: подойдет к любому застолью

Обычно домой могут внезапно нагрянуть гости — и тогда домохозяйкам приходится придумать, чем накормить их. В таких ситуациях проще всего сделать салат. Если цезарь и оливье надоели, то можно попробовать что-то новое.
Для Teleprogramma.pro чемпионка World Skills Russia junior в компетенции «Поварское дело», двукратная мировая рекордсменка в области трав
«На мой взгляд, один из самых вкусных салатов — это салат с крабом и грибами. Он готовится очень просто, быстро и подойдет к любому застолью», — сказала эксперт.
Для его приготовления нам понадобится:
- мясо краба — 200 г,
- шампиньоны — 200 г,
- белые грибы — 100 г,
- картофель — 2 штуки (средних),
- сладкий перец — 1 штука,
- ветчина — 100 г,
- маслины — 50 г,
- соль и перец — по вкусу,
- майонез.
«Майонез я делаю домашний из желтка, соли, горчицы, белого винного уксуса и оливкового масла. Перейдем к приготовлению.
Отвариваем картофель и грибы, даем остыть. Картофель нарезаем кубиками, шампиньоны дольками, а белые грибы — мелко. Сладкий перец, ветчину и крабовое мясо нарежет соломкой. К майонезу добавьте белые грибы и перемешайте заправку. Смешайте все составляющие салата и заправьте майонезно-грибным соусом.
Гости будут в восторге от такого салата», — поделилась Рогова.
Другие новости читайте в Telegram-канале «