Как приготовить «куриные чупа-чупсы» в духовке: быстрый рецепт от Александры Роговой

Зачастую домохозяйки устают готовить одинаковые блюда. Но даже куриные ножки можно приготовить по-новому. Их можно не только жарить на сковородке, тушить с картошкой или варить.
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«Куриные ножки любят все, но как их приготовить быстро и вкусно? Я отвечу на этот вопрос. Сегодня мы приготовим «куриные чупа-чупсы» в духовке», — сказала Рогова.
Для приготовления нам понадобятся:
- Куриные ножки.
- Соевый соус.
- Мед.
- Горчица.
- Соль, перец по вкусу.
- Масло подсолнечное или оливковое.
- Тимьян, орегано, паприка молотые, или любые другие специи на ваш вкус.
«У каждой голени по кругу делаем надрез, удаляем верхушку, а мясо сдвигаем вниз по ножке.
В миске смешиваем масло, соевый соус, горчицу, мед и специи, тщательно перемешиваем и укладываем в маринад голени. Оставляем мариноваться в холодильнике. Далее обматываем голую часть кости фольгой и отправляем ножки выпекаться в духовке около 30 минут при 180 градусах. Подаем к столу с любым гарниром, это очень вкусно, сочно и быстро», — поделилась эксперт.