Как приготовить «куриные чупа-чупсы» в духовке: быстрый рецепт от Александры Роговой

Зачастую домохозяйки устают готовить одинаковые блюда. Но даже куриные ножки можно приготовить по-новому. Их можно не только жарить на сковородке, тушить с картошкой или варить.

Для Teleprogramma.pro чемпионка World Skills Russia junior в компетенции «Поварское дело», двукратная мировая рекордсменка в области трав Рогова Александр а подсказала вкусный и необычный рецепт куриных ножек в духовке.