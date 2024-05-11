Как приготовить «куриные чупа-чупсы» в духовке: быстрый рецепт от Александры Роговой

Куриные ножки можно приготовить в духовке. Фото: freepik.com

Блюдо получается вкусным и сочным. Самое главное — подавать к столу можно с любым гарниром.

Зачастую домохозяйки устают готовить одинаковые блюда. Но даже куриные ножки можно приготовить по-новому. Их можно не только жарить на сковородке, тушить с картошкой или варить. 

Для Teleprogramma.pro чемпионка World Skills Russia junior в компетенции «Поварское дело», двукратная мировая рекордсменка в области трав Рогова Александра подсказала вкусный и необычный рецепт куриных ножек в духовке. 

«Куриные ножки любят все, но как их приготовить быстро и вкусно? Я отвечу на этот вопрос. Сегодня мы приготовим «куриные чупа-чупсы» в духовке», — сказала Рогова. 

Для приготовления нам понадобятся: 

  1. Куриные ножки.
  2. Соевый соус.
  3. Мед.
  4. Горчица.
  5. Соль, перец по вкусу.
  6. Масло подсолнечное или оливковое.
  7. Тимьян, орегано, паприка молотые, или любые другие специи на ваш вкус.

«У каждой голени по кругу делаем надрез, удаляем верхушку, а мясо сдвигаем вниз по ножке.

В миске смешиваем масло, соевый соус, горчицу, мед и специи, тщательно перемешиваем и укладываем в маринад голени. Оставляем мариноваться в холодильнике. Далее обматываем голую часть кости фольгой и отправляем ножки выпекаться в духовке около 30 минут при 180 градусах. Подаем к столу с любым гарниром, это очень вкусно, сочно и быстро», — поделилась эксперт.

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