Дети сразу съедят такие макароны: шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл рецепт простого блюда

Порой ребенка сложно заставить хорошо покушать. Если предложить ему вчерашние макароны, он от них откажется. Шеф-повар
Он поделился, что можно не только приготовить томатный соус и запечь в нем макароны, но и сделать сладкое блюдо, которое понравится детям. Многие потом просят его готовить регулярно, когда попробуют.
«Есть такое молдавское блюдо — бабка нягрэ. Нужно большое количество яиц и молока. Все это долго-долго запекается. Получается черный омлет.
В детстве мы делали что-то подобное. Брали три яйца, полбанки сгущенки и добавляли туда сметану. Получается очень жирно, очень неполезно, но для ребенка такая запеканка вкусна», — сказал Кудряшов.
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