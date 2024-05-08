Дети сразу съедят такие макароны: шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл рецепт простого блюда

Блюдо готовится двумя способами. Фото: freepik.com

Если в холодильнике второй день лежат макароны, из них можно приготовить настоящее лакомство для детей.

Порой ребенка сложно заставить хорошо покушать. Если предложить ему вчерашние макароны, он от них откажется. Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал Teleprogramma.pro, что можно приготовить из вчерашних макарон, чтобы они снова были вкусными и аппетитными. 

Он поделился, что можно не только приготовить томатный соус и запечь в нем макароны, но и сделать сладкое блюдо, которое понравится детям. Многие потом просят его готовить регулярно, когда попробуют. 

«Есть такое молдавское блюдо — бабка нягрэ. Нужно большое количество яиц и молока. Все это долго-долго запекается. Получается черный омлет. 

В детстве мы делали что-то подобное. Брали три яйца, полбанки сгущенки и добавляли туда сметану. Получается очень жирно, очень неполезно, но для ребенка такая запеканка вкусна», — сказал Кудряшов.

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