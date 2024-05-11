Творожное печенье с орешками от автора книги «Королевская кухня»: простой рецепт с мукой и маслом

Любая хозяйка хочет радовать и удивлять гостей. При это не у всех есть время, чтобы часами стоять у плиты. Однако порой достаточно сделать легкое угощение к чаю и кофе, чтобы произвести хорошее впечатление.

Автор книги «Королевская кухня» Наталья Рогова рассказала Teleprogramma.pro, как приготовить печенье из творога.

Для приготовления понадобятся:

«Сначала надо замесить тесто. Для этого смешивается творог, мука и масло. В блендере следует пробить орешки не до состояния порошка, а на мелкие кусочки.

После это надо посыпать поверхность стола песком, орешками и маком.

Я мак немного все-равно замачиваю, хотя по рецепту и не требуется.

Затем раскатываем тесто. И потом остается отделить формой печенье, посыпать сахаром, маком и орешками. Выпекать их надо до золотистого цвета», — поделилась эксперт.