Творожное печенье с орешками от автора книги «Королевская кухня»: простой рецепт с мукой и маслом

Печенье, которое тает во рту. Фото: freepik.com

Наталья Рогова рассказала, как приготовить печенье к чаю и кофе, которое полюбят все члены семьи.

Любая хозяйка хочет радовать и удивлять гостей. При это не у всех есть время, чтобы часами стоять у плиты. Однако порой достаточно сделать легкое угощение к чаю и  кофе, чтобы произвести хорошее впечатление. 

Автор книги «Королевская кухня» Наталья Рогова рассказала Teleprogramma.pro, как приготовить печенье из творога.

Для приготовления понадобятся:

  • 1 стакан муки,
  • 250 грамм творога,
  • 200 грамм сливочного масла,
  • соль и сахар — по вкусу,
  • разные орешки,
  • мак.

«Сначала надо замесить тесто. Для этого смешивается творог, мука и масло. В блендере следует пробить орешки не до состояния порошка, а на мелкие кусочки. 

После это надо посыпать поверхность стола песком, орешками и маком. 

Я мак немного все-равно замачиваю, хотя по рецепту и не требуется. 

Затем раскатываем тесто. И потом остается отделить формой печенье, посыпать сахаром, маком и орешками. Выпекать их надо до золотистого цвета», — поделилась эксперт.

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