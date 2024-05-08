Проще не придумаешь: автор книги «Королевская кухня» Рогова раскрыла, как приготовить пирожное «Буссель»

Так как наступили праздники, многие встречают дома гостей. К чаю и кофе хочется подать не печенье и конфеты, а что-то особенное. При этом зачастую нет времени, чтобы долго месить тесто и что-то печь.
Автор книги «Королевская кухня» Наталья Рогова рассказала Teleprogramma.pro, как приготовить пирожное «Буссель», или «проще не придумаешь».
Необходимо подготовить:
- 1 стакан муки,
- 1/3 ч. л. соды,
- 125 грамм сахара,
- 2 яйца,
- цедру 1 лимона,
- 180 грамм маргарина,
- 200 грамм овсяных хлопьев,
- 5 орешков горького миндаля,
- соль — по вкусу.
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«Орехи надо растереть, а затем хлопья слегка обжарить на сковородке. Маргарин следует размять вилкой. Затем муку и соду нужно просеять и постепенно смешать с остальными ингредиентами.
После этого надо сформировать лепешки и украсить их орешками, а также обмазать взбитым яйцом. Выпекать пирожные следует до золотистой корочки», — поделилась Рогова.