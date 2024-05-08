Проще не придумаешь: автор книги «Королевская кухня» Рогова раскрыла, как приготовить пирожное «Буссель»

Так как наступили праздники, многие встречают дома гостей. К чаю и кофе хочется подать не печенье и конфеты, а что-то особенное. При этом зачастую нет времени, чтобы долго месить тесто и что-то печь.

Автор книги «Королевская кухня» Наталья Рогова рассказала Teleprogramma.pro, как приготовить пирожное «Буссель», или «проще не придумаешь».

Необходимо подготовить:

1 стакан муки,

1/3 ч. л. соды,

125 грамм сахара,

2 яйца,

цедру 1 лимона,

180 грамм маргарина,

200 грамм овсяных хлопьев,

5 орешков горького миндаля,

соль — по вкусу.

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