Проще не придумаешь: автор книги «Королевская кухня» Рогова раскрыла, как приготовить пирожное «Буссель»

Этот рецепт пирожных понравится любой хозяюшке. Фото: freepik.com

Этот десерт готовится быстро и получается таким вкусным, что его сметают со стола.

Так как наступили праздники, многие встречают дома гостей. К чаю и кофе хочется подать не печенье и конфеты, а что-то особенное. При этом зачастую нет времени, чтобы долго месить тесто и что-то печь. 

Автор книги «Королевская кухня» Наталья Рогова рассказала Teleprogramma.pro, как приготовить пирожное «Буссель», или «проще не придумаешь».

Необходимо подготовить:

  • 1 стакан муки,
  • 1/3 ч. л. соды,
  • 125 грамм сахара,
  • 2 яйца,
  • цедру 1 лимона,
  • 180 грамм маргарина,
  • 200 грамм овсяных хлопьев,
  • 5 орешков горького миндаля,
  • соль — по вкусу.

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«Орехи надо растереть, а затем хлопья слегка обжарить на сковородке. Маргарин следует размять вилкой. Затем муку и соду нужно просеять и постепенно смешать с остальными ингредиентами. 

После этого надо сформировать лепешки и украсить их орешками, а также обмазать взбитым яйцом. Выпекать пирожные следует до золотистой корочки», — поделилась Рогова. 

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