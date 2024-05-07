Как «спасти» вчерашние макароны и снова сделать их вкусными: шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл простой рецепт

Вчерашние макароны часто превращаются в липкую массу и становятся невкусными. Однако такого исхода можно избежать. Существует простой трюк, который поможет решить проблему вчерашних макарон.

Вместо того чтобы отправлять в мусорное ведро, можно использовать их для приготовления нового блюда. Это не только экономично, но и позволяет не выбрасывать продукты. Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал читателям Teleprogramma.pro, какой соус сделает макароны вкусными снова.

«Вчерашние макароны — это самый большой грех, который может быть. Я много с итальянцами работал, поэтому я приверженец того, что макароны надо варить на один раз. Но бывает, что у людей они остаются в холодильнике. Из них лучше всего сделать запеканку.

Это блюдо можно назвать „пицца из макарон“. Надо приготовить томатный соус. Лучше для этого выбрать томаты в собственном соку, потому что они зрелые и на вкус будут слаще.

Если у вас осталось 400 г макарон, туда нужно будет добавить томаты в собственном соку, 250 г. Их над измельчить, чтобы они стали соусом. Для этого помещаем их в блендер или миксер с ножами. Туда добавляем орегано, или, как ее называют, душицу. Все надо посолить, поперчить и добавить сыр.

Подойдет как моцарелла, так и пармезан в количестве от 60 до 100 граммов. Тут как любит едок. Также можно в этот соус добавить лук, чеснок и сладкий перец. Его также в блендере надо взбить, чтобы была такая густая-густая масса.

Уже этим соусом заливаем макароны, которые помещаем в форму, и сверху сбрызгиваем оливковым маслом. После этого убираем блюдо в разогретую духовку. Если греть не хочется в духовке, то разогреваем соус сначала в сковороде. Туда добавляем макароны. Как только они станут податливыми, разойдутся, засыпаем все это сыром, перемешиваем и подаем.

Это один из самых простых рецептов. Можно даже просто обойтись одними томатами с добавлением душистых пряных трав», — поделился шеф-повар.