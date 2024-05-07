Эксклюзивный рецепт мини-шашлычков от шеф-повара Константина Ивлева, который он еще никому не показывал

По средам на телеканале «Пятница!» продолжается показ новых выпусков реалити «На ножах» и «Молодые ножи» с шеф-поваром Константином Ивлевым. В преддверии вторых майских праздников Teleprogramma.pro попросила известного шефа поделиться любимым рецептом шашлыков в его фирменном исполнении.

Ассорти из мини-шашлычков

Ингредиенты

Для куриной грудки в сладком чили:

куриная грудка — 1 шт.,майонез — 40 г,соус сладкий чили — 20 г,черный перец и соль — по вкусу.

Для сыра халуми с чиабаттой и томатами черри:

сыр халуми — 200 г,чиабатта — 60 г,томаты черри — 6 шт.

Для куриных сердечек в соусе терияки:

куриные сердечки — 200 г,соус терияки — 60 мл,чеснок — 2 зубчика,черный перец и соль — по вкусу.

Для колбасок с беконом:

колбаски — 2 шт.,бекон (в нарезке) — 40 г.

Для соуса барбекю:

кетчуп — 100 г,консервированная кукуруза — 50 г,консервированный ананас — 30 г,соус ворчестер и ольховый дым — по вкусу,оливковое масло — 10 мл.

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