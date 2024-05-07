Эксклюзивный рецепт мини-шашлычков от шеф-повара Константина Ивлева, который он еще никому не показывал

Шеф-повар Константин Ивлев. Фото: телеканал «Пятница!»

Константин Ивлев поделился своим фирменным рецептом с Teleprogramma.pro.

По средам на телеканале «Пятница!» продолжается показ новых выпусков реалити «На ножах» и «Молодые ножи» с шеф-поваром Константином Ивлевым. В преддверии вторых майских праздников Teleprogramma.pro попросила известного шефа поделиться любимым рецептом шашлыков в его фирменном исполнении.

Ассорти из мини-шашлычков

Ингредиенты

Для куриной грудки в сладком чили:

  • куриная грудка — 1 шт.,майонез — 40 г,соус сладкий чили — 20 г,черный перец и соль — по вкусу.

Для сыра халуми с чиабаттой и томатами черри:

  • сыр халуми — 200 г,чиабатта — 60 г,томаты черри — 6 шт.

Для куриных сердечек в соусе терияки:

  • куриные сердечки — 200 г,соус терияки — 60 мл,чеснок — 2 зубчика,черный перец и соль — по вкусу.

Для колбасок с беконом:

  • колбаски — 2 шт.,бекон (в нарезке) — 40 г.

Для соуса барбекю:

  • кетчуп — 100 г,консервированная кукуруза — 50 г,консервированный ананас — 30 г,соус ворчестер и ольховый дым — по вкусу,оливковое масло — 10 мл.

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Ассорти из мини-шашлычков. Фото: телеканал «Пятница!»

Совет от шефа

Вы можете заменить сыр халуми на сулугуни, адыгейский или любой другой сыр, который не будет растекаться на огне, а сердечки — куриной печенкой.

Как готовить

  1. Малое филе грудки нарезать небольшими кусочками и сложить в миску. Добавить майонез, соус сладкий чили, черный молотый перец и соль. Тщательно перемешать, чтобы все кусочки были покрыты этим маринадом. Оставить мариноваться на 10 минут. Нанизать на шпажки.
  2. Куриные сердечки очистить по желанию и сложить в миску. Залить соусом терияки, добавить измельченный чеснок, молотый перец и соль. Тщательно перемешать, чтобы все сердечки были покрыты маринадом. Оставить мариноваться на 10 минут. Нанизать на шпажки.
  3. Сыр халуми и чиабатту нарезать кубиками одинакового размера. Кусочки нанизать на шпажки, чередуя помидоры черри, чиабатту и сыр.
  4. Колбаски нарезать кусочками длиной около 2 см. Каждый кусочек по кругу обернуть беконом. Нанизать на шпажки, протыкая ими бекон, чтобы не разворачивался.
  5. К мелко порезанному ананасу добавить кукурузу и кетчуп. Заправить соусом ворчестер, оливковым маслом и тремя каплями ольхового жидкого дыма, который добавит нотку копчености. Охладить в холодильнике.
  6. Шашлычки жарить на гриле 10 минут.
  7. Готовые шашлычки подавать на шпажках с соусом в соуснике.

Другие рецепты для сезона барбекю и гриля можно будет найти в книге «Когда жарко, тогда вкусно» от Константина Ивлева, которая скоро поступит в продажу. В книге также будут лайфхаки от шефа и QR-коды для просмотра видео с пошаговым приготовлением.

Константин Ивлев. Фото: телеканал «Пятница!»

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