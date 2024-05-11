Куриный супчик с молодой крапивой и другие рецепты недели

Куриный супчик с молодой крапивой
НАДО (на 4 порции): 2 куриные ножки · специи для бульона (например, пара горошин душистого перца, лавровый лист, сушеный корень петрушки или сельдерея) · большой пучок крапивы · 3 картофелины · 1 луковица · 1 морковь · 4 вареных яйца · соль, перец по вкусу · петрушка или укроп для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Заливаем водой куриные голени и ставим на огонь. Не забываем снять пенку, подсаливаем, добавляем ваши любимые специи для бульона.
2. Собранную крапиву (рвем только верхнюю часть побега, используем перчатки) хорошо промываем холодной водой. Отжимаем, мелко шинкуем.
3. Лук и морковь шинкуем как обычно для супа. Пассеруем на сковороде с ложкой масла.
4. Картофель режем мелкими кубиками.
5. Два яйца мелко шинкуем, еще два режем на половинки.
6. Из бульона извлекаем мясо, процеживаем.
7. В бульон кладем картофель, пассерованные лук и морковь. Варим 15 минут.
8. Добавляем нарезанные яйца, разобранное с ножек мясо, варим пару минут. Солим, перчим.
9. Кладем нарезанную крапиву, доводим до кипения и выключаем огонь.
10. Даем постоять 10 минут, подаем со свежей зеленью и половинкой яйца.
Салат с листьями одуванчика и крапивы
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НАДО (на 1 порцию): 5 - 6 листьев одуванчика · 5 листиков крапивы · 3 ростка редиски · 3 ростка гороха · 3 пера зеленого лука · 3 пера молодого чеснока · 3 молодых листика черной смородины · веточка укропа · веточка петрушки. Подойдут любые съедобные побеги: сныть, щавель, базилик, листья ревеня и др. Заправка: 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка бальзамического уксуса · соль, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Всю зелень хорошо промываем, убираем жесткие стебли. Крапиву ошпариваем кипятком и погружаем в ледяную воду. Листья одуванчика замачиваем на полчаса в подсоленной воде, чтобы пропала горечь (совсем молодые можно не замачивать).
2. Смешиваем ингредиенты заправки.
3. Зелень мелко режем. Маленькие листья оставляем целыми.
4. Поливаем зелень заправкой, солим, перчим, перемешиваем, украшаем кружочками редиски и подаем.
Горячий яичный сэндвич
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НАДО (на 4 порции): 1 помидор · 200 г ветчины · 1 большой багет · половинка красной луковицы · 8 яиц · 4 ст. ложки майонеза · соль · перец · 50 г сливочного сыра · 2 ст. ложки горчицы · листья любого салата.
ГОТОВИМ:
1. Яйца несильно взбиваем. Сыр и ветчину нарезаем ломтиками, помидор - кружочками, лук - полукольцами.
2. Багет разрезаем вдоль и убираем мякиш. Одну половинку смазываем половиной сливочного масла, а другую - майонезом.
3. На сковороде растапливаем 20 г сливочного масла и выливаем яйца. Делаем скрэмбл: даем яйцам схватиться и мешаем в кашу-малашу лопаткой.
4. Перекладываем готовые яйца в половинку багета. Накрываем сыром.
5. В другую половинку кладем листья салата, ветчину (смазываем ее горчицей), ломтики помидора и полуколечки лука. Аккуратно соединяем половинки багета. Смазываем остатками сливочного масла. Заворачиваем в фольгу.
6. Ставим в духовку на 10 минут при 200 °С (также можно подержать на гриле, в электрогриле или прогреть на сковороде).
Говяжья вырезка на гриле
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 2200 г говяжьей вырезки · 400 г белого йогурта · 1 ст. ложка сушеной петрушки · 2 ст. ложки лимонного сока · 1 ст. ложка паприки · 6 зубчиков чеснока · 1/2 ч. ложки молотого красного перца · 1 ст. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Говяжью вырезку режем на порционные куски около 3 см толщиной.
2. Смешиваем йогурт, петрушку, сок лимона, паприку, давленый чеснок, красный перец и соль. Погружаем мясо в маринад и ставим в холодильник на ночь.
3. Смазываем разогретую решетку гриля растительным маслом, жарим мясо на высокой температуре по 6 минут с каждой стороны. Готовые стейки накрываем фольгой и даем отдохнуть 10 минут.