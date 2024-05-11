Куриный супчик с молодой крапивой и другие рецепты недели

Куриный супчик с молодой крапивой

НАДО (на 4 порции): 2 куриные ножки · специи для бульона (например, пара горошин душистого перца, лавровый лист, сушеный корень петрушки или сельдерея) · большой пучок крапивы · 3 картофелины · 1 луковица · 1 морковь · 4 вареных яйца · соль, перец по вкусу · петрушка или укроп для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Заливаем водой куриные голени и ставим на огонь. Не забываем снять пенку, подсаливаем, добавляем ваши любимые специи для бульона.

2. Собранную крапиву (рвем только верхнюю часть побега, используем перчатки) хорошо промываем холодной водой. Отжимаем, мелко шинкуем.

3. Лук и морковь шинкуем как обычно для супа. Пассеруем на сковороде с ложкой масла.

4. Картофель режем мелкими кубиками.

5. Два яйца мелко шинкуем, еще два режем на половинки.

6. Из бульона извлекаем мясо, процеживаем.

7. В бульон кладем картофель, пассерованные лук и морковь. Варим 15 минут.

8. Добавляем нарезанные яйца, разобранное с ножек мясо, варим пару минут. Солим, перчим.

9. Кладем нарезанную крапиву, доводим до кипения и выключаем огонь.

10. Даем постоять 10 минут, подаем со свежей зеленью и половинкой яйца.

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