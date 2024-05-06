Получатся вкуснейшие пирожки: шеф-повар Ивана Кудряшова рассказал, что приготовить из вареных яиц

После Пасхи часто остаются продукты. Чаще всего не все съедают варенные яйца, которые красят к празднику. В таком случае можно из них приготовить блюда, которые точно захотят съесть все в доме. Для Teleprogramma.pro шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, что приготовить из яиц можно не только простые салаты, такие как цезарь и оливье, но и вкуснейшие пирожки.

«После Пасхи яйца, когда остаются, они обычно съедаются отварные, чищенные, либо уходят в салаты. Ну, я бы еще настоятельно рекомендовал приготовить пирожки. Яйца сварены, полежали какое-то время. Если не было уверенности в том, что они не сохранились в должных условиях или там была трещина на скорлупе, то лучше от них избавиться в принципе. Получить отравление от яйца — это не очень приятная штука.

А вообще, можно сделать пирожки либо пироги. Отварить рис, но его чуть-чуть можно даже переварить, там вместо 15 минут варить его 17, и с добавлением воды в соотношении не 1 к 1, a одну часть риса и 1/10 воды. Соответственно, туда и добавить яйца и зеленый лучок. Получится простенькая начинка.

Либо сварить какой-нибудь бульон и туда все это отправить. Но в любом случае отварные яйца долго лучше не хранить и потреблять их как можно быстрее. И еще рекомендация такого рецептика: взять вареные яйца, очистить от скорлупы, обвалять в двойном панировочном слое. То есть мы берем муку, обваливаем там яйца, потом делаем льезон, то есть смешиваем яйцо и сливки.

В данном случае лучше взять сливки (чем жирнее, тем лучше) в пропорциях 1 яйцо на 100 миллилитров сливок, потом обваливаем в панировочных сухарях, еще раз в льезон и снова в сухарях. И пожарить во фритюре — получается весьма интересное зажаристое яйцо», — поделился эксперт.