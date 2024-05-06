Получатся вкуснейшие пирожки: шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, что приготовить из вареных яиц

Салат с яйцом. Фото: freepik.com

Если после Пасхи остались яйца, то приготовьте эту начинку для пирожков по особому рецепту Ивана Кудряшова.

После Пасхи часто остаются продукты. Чаще всего не все съедают варенные яйца, которые красят к празднику. В таком случае можно из них приготовить блюда, которые точно захотят съесть все в доме. Для Teleprogramma.pro шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, что приготовить из яиц можно не только простые салаты, такие как цезарь и оливье, но и вкуснейшие пирожки. 

«После Пасхи яйца, когда остаются, они обычно съедаются отварные, чищенные, либо уходят в салаты. Ну, я бы еще настоятельно рекомендовал приготовить пирожки. Яйца сварены, полежали какое-то время. Если не было уверенности в том, что они не сохранились в должных условиях или там была трещина на скорлупе, то лучше от них избавиться в принципе. Получить отравление от яйца — это не очень приятная штука. 

А вообще, можно сделать пирожки либо пироги. Отварить рис, но его чуть-чуть можно даже переварить, там вместо 15 минут варить его 17, и с добавлением воды в соотношении не 1 к 1, a одну часть риса и 1/10 воды. Соответственно, туда и добавить яйца и зеленый лучок. Получится простенькая начинка. 

Либо сварить какой-нибудь бульон и туда все это отправить. Но в любом случае отварные яйца долго лучше не хранить и потреблять их как можно быстрее. И еще рекомендация такого рецептика: взять вареные яйца, очистить от скорлупы, обвалять в двойном панировочном слое. То есть мы берем муку, обваливаем там яйца, потом делаем льезон, то есть смешиваем яйцо и сливки. 

В данном случае лучше взять сливки (чем жирнее, тем лучше) в пропорциях 1 яйцо на 100 миллилитров сливок, потом обваливаем в панировочных сухарях, еще раз в льезон и снова в сухарях. И пожарить во фритюре — получается весьма интересное зажаристое яйцо», — поделился эксперт. 

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