Готовим обалденно нежный омлет вместе с Мишель Серовой: ни капли масла, хитрость с водой

Омлет — блюдо, которое обожают и взрослые, и дети. А если он сочный, нежный и тающий во рту, то сможет зарядить солнечным настроением на весь день!

Сегодня сайт Teleprogramma.pro предлагает приготовить интересный омлет без масла по рецепту певицы Мишель Серовой. Артистка рекомендовала нашим читателям подавать его с зеленым горошком, так будет вкуснее!

Для приготовления омлета вам понадобятся:

4 куриных яйца,

молоко — 250 мл,

1 пищевой пакет.

Приготовление:

Взбейте яйца венчиком и добавьте молоко. Хорошо взбейте. Добавьте соль и перец по вкусу. Всю массу вылейте в пищевой пакет и отправьте в кастрюлю с кипящей водой на 30–40 минут. Не переживайте, он не расплавится!

Приятного аппетита!

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