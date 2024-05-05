Готовим гречку так, что на нее кидаются даже мясоеды: жарим на маслице лучок и морковку, смешиваем и в духовку!

Греча в горшочке — это блюдо, которое придется по вкусу всем, кто его попробует. Вкуснейшая постная каша подходит для любого случая жизни: ее можно есть в пост, употреблять веганам, а также она понравится тем, кто не придерживается вегетарианства. Гречка, приготовленная в горшочке, имеет вкус каши, которую делали наши бабушки в русских печах. Крупа пропаривается идеально, наливаясь соками овощей. Вкуснятина!
А если вы не хотите кашу постную, то смело заменяйте растительное масло сливочным! Рецептом с сайтом Teleprogramma.pro поделилась кулинар и автор книги «Королевская кухня» Наталья Рогова.
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой крупы,
- 2 стакана воды,
- 1 луковица,
- 1 морковь,
- соль, перец по вкусу,
- растительное или сливочное масло (по желанию).
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи до золотистого цвета.
- Промытую гречневую крупу добавьте к овощам и перемешайте.
- Разложите смесь по горшочкам, добавьте сливочное масло (если используете) и залейте кипятком.
- Поставьте горшочки в духовку на 40 минут.
- Проверьте готовность каши. Если она еще не готова, оставьте ее в духовке еще на 10–15 минут.
По желанию кашу можно смешать с заранее запаренными бобовыми, такими как горох или фасоль.
Приятного аппетита!
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