Шашлык в советском маринаде и другие рецепты недели

Шашлык в советском маринаде

Классическая советская технология, но вместо уксуса - лимон. Без долгого маринования.

НАДО (на 4 порции): 2 кг свиной шеи · 1 кг репчатого лука · 300 мл газированной воды · 1 лимон · 80 мл растительного масла · соль (из расчета 1 ч. ложка с горкой на 1 кг мяса минимум) · черный перец (жалеть не надо!).

ГОТОВИМ:

1. Нарезаем кусками комфортного для вас размера, перекладываем в большую миску.

2. Небольшие луковицы нарезаем кольцами 0,7 - 1 см толщиной. Маленькие колечки кладем на мясо, большие пока убираем в отдельную миску.

3. Добавляем масло, давим на мясо лимон. Вливаем газировку.

4. Тщательно вымешиваем руками. Добавляем большие луковые колечки и аккуратно перемешиваем, не ломая колечки.

5. Даем постоять 10 минут и начинаем нанизывать, чередуя мясо и большие луковые кольца. Сильно не прессуем.

6. Жарим над раскаленными углями (без огня!): сначала румяним со всех сторон, а затем доводим на среднем жаре до полной готовности, часто переворачивая.

7. Шампуры с готовым шашлыком перекладываем на блюдо и перед подачей обязательно даем

отдохнуть» 5 минут.

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