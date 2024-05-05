Шашлык в советском маринаде и другие рецепты недели

Шашлык в советском маринаде
Классическая советская технология, но вместо уксуса - лимон. Без долгого маринования.
НАДО (на 4 порции): 2 кг свиной шеи · 1 кг репчатого лука · 300 мл газированной воды · 1 лимон · 80 мл растительного масла · соль (из расчета 1 ч. ложка с горкой на 1 кг мяса минимум) · черный перец (жалеть не надо!).
ГОТОВИМ:
1. Нарезаем кусками комфортного для вас размера, перекладываем в большую миску.
2. Небольшие луковицы нарезаем кольцами 0,7 - 1 см толщиной. Маленькие колечки кладем на мясо, большие пока убираем в отдельную миску.
3. Добавляем масло, давим на мясо лимон. Вливаем газировку.
4. Тщательно вымешиваем руками. Добавляем большие луковые колечки и аккуратно перемешиваем, не ломая колечки.
5. Даем постоять 10 минут и начинаем нанизывать, чередуя мясо и большие луковые кольца. Сильно не прессуем.
6. Жарим над раскаленными углями (без огня!): сначала румяним со всех сторон, а затем доводим на среднем жаре до полной готовности, часто переворачивая.
7. Шампуры с готовым шашлыком перекладываем на блюдо и перед подачей обязательно даем
отдохнуть» 5 минут.
«Шашлычки из куриных бедер в азиатском стиле
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НАДО (на 2 порции): 1 кг филе куриных бедер · 1 луковица · 1 ч. ложка сушеного укропа · 20 г кунжута · 80 мл белого винного уксуса · 2 ч. ложки сушеного чеснока · соль, перец по вкусу · 100 мл растительного масла · 30 мл соуса кимчи.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем, кладем в миску. Вливаем уксус, мнем лук руками, чтобы он дал сок.
2. Мясо режем на куски, добавляем к луку, солим, перчим. Добавляем укроп, чеснок, кимчи, кунжут, масло. Перемешиваем. Маринуем 1 час.
3. Насаживаем мясо на шпажки, жарим на решетке.
Отлично подходит к жареному мясу. Нашинкуйте капусту дома, а на пикнике останется только заправить.
Люля-кебаб в пикантной панировке
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НАДО (на 4 порции): 400 г бараньего фарша · 70 г панировочных сухарей · соль · перец. Для подачи: сладкий соус чили · 1 ч. ложка семян фенхеля, тмина или аниса · щепотка зиры · большая горсть фисташек.
ГОТОВИМ:
1. Раскаляем сковороду-гриль.
2. В фарш добавляем сухари, соль, перец и долго и тщательно вымешиваем до белковых нитей.
3. Делим фарш на 4 равные части. Каждую насаживаем на шпажку или шампур и формируем продолговатые котлетки по 20 - 22 см. Обжариваем на сковороде-гриль, постоянно переворачивая.
4. Смазываем готовые люля-кебабы сладким соусом чили.
5. Обжариваем на сковороде семена фенхеля, зиру и фисташки одну минуту, толчем в ступке, оставляя крупные кусочки фисташек, и панируем кебабы в получившейся смеси.
6. Подаем с лавашом, свежим салатом, гарниром.
Красная капуста, маринованная по-быстрому
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Можно готовить на сковороде-гриль (ее тоже можно взять на пикник!).
НАДО (на 2 - 3 порции): четвертинка кочана краснокочанной капусты · 2 ст. ложки яблочного уксуса · щепотка сахара · соль, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Мелко-мелко шинкуем капусту и как следует мнем ее руками.
2. Солим, перчим, сдабриваем уксусом, опять мнем, даем постоять 5 минут.