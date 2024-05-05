Шашлык в советском маринаде и другие рецепты недели

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Простые идеи для отличного пикника.

Шашлык в советском маринаде

Классическая советская технология, но вместо уксуса - лимон. Без долгого маринования.

НАДО (на 4 порции): 2 кг свиной шеи · 1 кг репчатого лука · 300 мл газированной воды · 1 лимон · 80 мл растительного масла · соль (из расчета 1 ч. ложка с горкой на 1 кг мяса минимум) · черный перец (жалеть не надо!).

ГОТОВИМ:

1. Нарезаем кусками комфортного для вас размера, перекладываем в большую миску.

2. Небольшие луковицы нарезаем кольцами 0,7 - 1 см толщиной. Маленькие колечки кладем на мясо, большие пока убираем в отдельную миску.

3. Добавляем масло, давим на мясо лимон. Вливаем газировку.

4. Тщательно вымешиваем руками. Добавляем большие луковые колечки и аккуратно перемешиваем, не ломая колечки.

5. Даем постоять 10 минут и начинаем нанизывать, чередуя мясо и большие луковые кольца. Сильно не прессуем.

6. Жарим над раскаленными углями (без огня!): сначала румяним со всех сторон, а затем доводим на среднем жаре до полной готовности, часто переворачивая.

7. Шампуры с готовым шашлыком перекладываем на блюдо и перед подачей обязательно даем 

отдохнуть» 5 минут.

«Шашлычки из куриных бедер в азиатском стиле

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НАДО (на 2 порции): 1 кг филе куриных бедер · 1 луковица · 1 ч. ложка сушеного укропа · 20 г кунжута · 80 мл белого винного уксуса · 2 ч. ложки сушеного чеснока · соль, перец по вкусу · 100 мл растительного масла · 30 мл соуса кимчи.

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко шинкуем, кладем в миску. Вливаем уксус, мнем лук руками, чтобы он дал сок.

2. Мясо режем на куски, добавляем к луку, солим, перчим. Добавляем укроп, чеснок, кимчи, кунжут, масло. Перемешиваем. Маринуем 1 час.

3. Насаживаем мясо на шпажки, жарим на решетке.

Отлично подходит к жареному мясу. Нашинкуйте капусту дома, а на пикнике останется только заправить.

Люля-кебаб в пикантной панировке

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НАДО (на 4 порции): 400 г бараньего фарша · 70 г панировочных сухарей · соль · перец. Для подачи: сладкий соус чили · 1 ч. ложка семян фенхеля, тмина или аниса · щепотка зиры · большая горсть фисташек.

ГОТОВИМ:

1. Раскаляем сковороду-гриль.

2. В фарш добавляем сухари, соль, перец и долго и тщательно вымешиваем до белковых нитей.

3. Делим фарш на 4 равные части. Каждую насаживаем на шпажку или шампур и формируем продолговатые котлетки по 20 - 22 см. Обжариваем на сковороде-гриль, постоянно переворачивая.

4. Смазываем готовые люля-кебабы сладким соусом чили.

5. Обжариваем на сковороде семена фенхеля, зиру и фисташки одну минуту, толчем в ступке, оставляя крупные кусочки фисташек, и панируем кебабы в получившейся смеси.

6. Подаем с лавашом, свежим салатом, гарниром.

Красная капуста, маринованная по-быстрому

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Можно готовить на сковороде-гриль (ее тоже можно взять на пикник!).

НАДО (на 2 - 3 порции): четвертинка кочана краснокочанной капусты · 2 ст. ложки яблочного уксуса · щепотка сахара · соль, перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Мелко-мелко шинкуем капусту и как следует мнем ее руками.

2. Солим, перчим, сдабриваем уксусом, опять мнем, даем постоять 5 минут.

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