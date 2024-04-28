«Пад-тай» с морепродуктами: рецепт для гурманов от шеф-повара Максима Кулешова

Шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов поделились с Teleprogramma.pro рецептом традиционной тайской кухни. Это рисовая лапша с креветками и кальмарами. «Пад-тай» (жареная лапша по-тайски) — самое популярное азиатское блюдо после «Том-яма».

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.,

кальмары — 50 граммов,

креветки тигровые — 50 граммов,

лук зеленый — 10 граммов,

ростки сои — 10 граммов,

лапша для рамена — 100 граммов,

перец чили — 10 граммов,

соус «Пад-тай» — 60 граммов,

кешью — 10 граммов.

Процесс приготовления:

Предварительно обжариваем яйцо до состояния омлета на растительном масле.

Далее обжариваем креветки с кальмаром и доводим до полуготовности в течение двух минут.

Добавляем крупно нарезанный зеленый лук, перец чили, ростки сои.

Готовим еще две минуты, добавляем яйцо.