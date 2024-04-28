«Пад-тай» с морепродуктами: рецепт для гурманов от шеф-повара Максима Кулешова

Шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов поделились с Teleprogramma.pro рецептом традиционной тайской кухни. Это рисовая лапша с креветками и кальмарами. «Пад-тай» (жареная лапша по-тайски) — самое популярное азиатское блюдо после «Том-яма».
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.,
- кальмары — 50 граммов,
- креветки тигровые — 50 граммов,
- лук зеленый — 10 граммов,
- ростки сои — 10 граммов,
- лапша для рамена — 100 граммов,
- перец чили — 10 граммов,
- соус «Пад-тай» — 60 граммов,
- кешью — 10 граммов.
Процесс приготовления:
Предварительно обжариваем яйцо до состояния омлета на растительном масле.
Далее обжариваем креветки с кальмаром и доводим до полуготовности в течение двух минут.
Добавляем крупно нарезанный зеленый лук, перец чили, ростки сои.
Готовим еще две минуты, добавляем яйцо.
Фото: лапшичная Nudles
Затем варим лапшу до готовности, добавляем ее и соус в сковороду, все перемешиваем.
Фото: лапшичная Nudles
Выкладываем на тарелку, сверху посыпаем кешью.