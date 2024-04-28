«Пад-тай» с морепродуктами: рецепт для гурманов от шеф-повара Максима Кулешова

Сверху украшаем «Пад-тай» кешью. Фото: лапшичная Nudles

Это блюдо легкое и низкокалорийное.

Шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов поделились с Teleprogramma.pro рецептом традиционной тайской кухни. Это рисовая лапша с креветками и кальмарами. «Пад-тай» (жареная лапша по-тайски) — самое популярное азиатское блюдо после «Том-яма».

Ингредиенты: 

  • яйцо — 1 шт.,
  • кальмары — 50 граммов,
  • креветки тигровые — 50 граммов,
  • лук зеленый — 10 граммов, 
  • ростки сои — 10 граммов, 
  • лапша для рамена — 100 граммов,
  • перец чили — 10 граммов, 
  • соус «Пад-тай» — 60 граммов, 
  • кешью — 10 граммов. 

Процесс приготовления: 

Предварительно обжариваем яйцо до состояния омлета на растительном масле.

Далее обжариваем креветки с кальмаром и доводим до полуготовности в течение двух минут.

Добавляем крупно нарезанный зеленый лук, перец чили, ростки сои. 

Готовим еще две минуты, добавляем яйцо.

Фото: лапшичная Nudles

Затем варим лапшу до готовности, добавляем ее и соус в сковороду, все перемешиваем.

Фото: лапшичная Nudles

Выкладываем на тарелку, сверху посыпаем кешью.

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