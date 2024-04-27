Маринованные черри кимчи: пикантная закуска как из ресторана

Помидоры в соусе кимчи — традиционное корейское блюдо. Своим вариантом такой острой закуски поделились с Teleprogramma.pro шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.
Ингредиенты:
- томаты черри — 200 граммов,
- вода — 140 граммов,
- рисовый уксус — 85 граммов,
- соевый соус — 100 граммов,
- соус кимчи — 20 граммов,
- чеснок — три зубчика.
Процесс приготовления:
- Делаем надрезы на черри, ошпариваем в кипятке 5–10 секунд.
- Остужаем в холодной воде, очищаем от кожицы.
- Выкладываем очищенные помидоры в тару.
- Готовим маринад: смешиваем все жидкие ингредиенты, добавляем мелко натертый чеснок.
- Отправляем черри на три часа в маринад.