Маринованные черри кимчи: пикантная закуска как из ресторана

Такие острые помидоры станут отличным дополнением к мясным блюдам. Фото: лапшичная Nudles 

Помидоры будут готовы уже через три часа.

Помидоры в соусе кимчи — традиционное корейское блюдо. Своим вариантом такой острой закуски поделились с Teleprogramma.pro шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов. 

Ингредиенты:

  • томаты черри — 200 граммов, 
  • вода — 140 граммов,
  • рисовый уксус — 85 граммов,
  • соевый соус — 100 граммов, 
  • соус кимчи — 20 граммов, 
  • чеснок — три зубчика. 

Процесс приготовления:

  1. Делаем надрезы на черри, ошпариваем в кипятке 5–10 секунд. 
  2. Остужаем в холодной воде, очищаем от кожицы. 
  3. Выкладываем очищенные помидоры в тару. 
  4. Готовим маринад: смешиваем все жидкие ингредиенты, добавляем мелко натертый чеснок.
  5. Отправляем черри на три часа в маринад.

 

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