Этот рецепт шоколадной пасхи из творога незабываем: наслаждение, радость, нежный вкус способом Бельковича

В преддверии светлого праздника Пасхи известный шеф-повар Саша Белькович поделился с сайтом Teleprogramma.pro рецептом изысканного лакомства — шоколадной пасхи. Это блюдо не только украсит ваш стол, но и подарит незабываемые вкусовые ощущения. Итак, приступим к приготовлению!

Для начала необходимо подготовить следующие ингредиенты: творог 9%-ный, сахарную пудру, ванильный сахар, сливочное масло, какао-порошок, шоколадные печенья и темный шоколад. Все эти компоненты доступны в любом магазине и обойдутся вам примерно в 262 рубля, что составляет около 65 рублей за одну порцию.

Первым шагом смешиваем творог, какао, сахарную пудру, сливочное масло и ванильный сахар до получения однородной массы. Затем пропускаем полученную смесь через сито для достижения идеальной гладкости. После этого добавляем в творожную массу мелко покрошенные шоколадные печенья и тщательно перемешиваем.

Далее следует самый ответственный этап — формирование пасхи. Выстилаем конусовидную форму полотенцем, выкладываем в нее нашу массу, плотно утрамбовываем и отправляем в холодильник на 12 часов. По истечении этого времени достаем пасху, убираем полотенце и аккуратно переворачиваем на тарелку.

Осталось лишь сервировать наше блюдо. Посыпаем пасху тертым темным шоколадом и разрезаем на порционные кусочки. Ваше лакомство готово!

Приятного аппетита и счастливой Пасхи!

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