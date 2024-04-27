Как приготовить лимонный кулич с воздушным тестом на опаре: восхитительный рецепт от Саши Бельковича

Кулич по рецепту Бельковича. Фото: СТС

Попробуйте приготовить это пасхальное угощение, оно вас не разочарует.

С приближением Пасхи многие из нас задумываются о том, как приготовить что-то особенное и вкусное. Сайт Teleprogramma.pro предлагает вам рецепт лимонного кулича от известного шеф-повара и телеведущего канала СТС Саши Бельковича. Эта выпечка получается воздушной, нежной, тающей во рту! Порадуйте близких в праздник настоящей вкуснятиной!

Ингредиенты для опары:

  • коровье молоко — 500 миллилитров,
  • дрожжи сухие — 2 пакетика или 14 граммов,
  • мука пшеничная — 300 граммов.

Ингредиенты для теста:

  • яйца куриные — 4 штуки (два яйца и два желтка), 
  • мука пшеничная — 700 граммов,
  • куркума — 1 грамм,
  • сахарная пудра — 230 граммов,
  • соль поваренная пищевая — 2 грамма,
  • сливочное масло — 120 граммов,
  • лимон — 1/5 фрукта и его цедра,
  • ванильный сахар — 1 грамм,
  • изюм — 150 граммов,
  • курага — 50 граммов,
  • коньяк — 100 граммов.

Ингредиенты для глазури:

  • белок от пары яиц,
  • свекла,
  • сахарная пудра — 100 граммов.

Ингредиенты для украшения:

  • декоративная посыпка — 5 граммов.

Из указанного количества ингредиентов вы сможете сделать четыре кулича. Один кулич обойдется вам примерно в 88 рублей.

Процесс приготовления:

  • Нарезаем курагу небольшими кусочками. Заливаем курагу и изюм коньяком на 20–30 минут. Подогреваем молоко и всыпаем дрожжи, активно перемешиваем венчиком. 
  • Добавляем к молоку 300 г муки и вмешиваем венчиком. 
  • Отправляем опару в разогретую до 50 градусов духовку на 25–30 минут. 
  • Разбиваем и переливаем в миску 2 яйца и 2 желтка, добавляем соль, ванильный сахар, куркуму и сахарную пудру, взбиваем миксером до однородной консистенции. 
  • Вливаем растопленное масло, взбитые яйца и перемешиваем все руками. Добавляем муку и замешиваем тесто. 
  • Добавляем сухофрукты с коньяком. Разделяем тесто на 4 части и перекладываем каждую часть на дно бумажной формы. 
  • Отправляем куличи в разогретую до 50 градусов духовку на 25 минут, затем увеличиваем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 1 час. 
  • Взбиваем белки с сахарной пудрой и добавляем свекольный сок. Покрываем куличи глазурью и посыпаем декоративной посыпкой.

Итак, с помощью рецепта от Саши Бельковича вы сможете приготовить вкуснейшие лимонные куличи, которые станут настоящим украшением вашего праздничного стола. Не упустите возможность порадовать своих близких этим оригинальным и ароматным блюдом.

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