Как приготовить лимонный кулич с воздушным тестом на опаре: восхитительный рецепт от Саши Бельковича

С приближением Пасхи многие из нас задумываются о том, как приготовить что-то особенное и вкусное. Сайт Teleprogramma.pro предлагает вам рецепт лимонного кулича от известного шеф-повара и телеведущего канала СТС Саши Бельковича. Эта выпечка получается воздушной, нежной, тающей во рту! Порадуйте близких в праздник настоящей вкуснятиной!

Ингредиенты для опары:

коровье молоко — 500 миллилитров,

дрожжи сухие — 2 пакетика или 14 граммов,

мука пшеничная — 300 граммов.

Ингредиенты для теста:

яйца куриные — 4 штуки (два яйца и два желтка),

мука пшеничная — 700 граммов,

куркума — 1 грамм,

сахарная пудра — 230 граммов,

соль поваренная пищевая — 2 грамма,

сливочное масло — 120 граммов,

лимон — 1/5 фрукта и его цедра,

ванильный сахар — 1 грамм,

изюм — 150 граммов,

курага — 50 граммов,

коньяк — 100 граммов.

Ингредиенты для глазури:

белок от пары яиц,

свекла,

сахарная пудра — 100 граммов.

Ингредиенты для украшения:

декоративная посыпка — 5 граммов.

Из указанного количества ингредиентов вы сможете сделать четыре кулича. Один кулич обойдется вам примерно в 88 рублей.

Процесс приготовления:

Нарезаем курагу небольшими кусочками. Заливаем курагу и изюм коньяком на 20–30 минут. Подогреваем молоко и всыпаем дрожжи, активно перемешиваем венчиком.

Добавляем к молоку 300 г муки и вмешиваем венчиком.

Отправляем опару в разогретую до 50 градусов духовку на 25–30 минут.

Разбиваем и переливаем в миску 2 яйца и 2 желтка, добавляем соль, ванильный сахар, куркуму и сахарную пудру, взбиваем миксером до однородной консистенции.

Вливаем растопленное масло, взбитые яйца и перемешиваем все руками. Добавляем муку и замешиваем тесто.

Добавляем сухофрукты с коньяком. Разделяем тесто на 4 части и перекладываем каждую часть на дно бумажной формы.

Отправляем куличи в разогретую до 50 градусов духовку на 25 минут, затем увеличиваем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 1 час.

Взбиваем белки с сахарной пудрой и добавляем свекольный сок. Покрываем куличи глазурью и посыпаем декоративной посыпкой.

Итак, с помощью рецепта от Саши Бельковича вы сможете приготовить вкуснейшие лимонные куличи, которые станут настоящим украшением вашего праздничного стола. Не упустите возможность порадовать своих близких этим оригинальным и ароматным блюдом.

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