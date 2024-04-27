Как приготовить лимонный кулич с воздушным тестом на опаре: восхитительный рецепт от Саши Бельковича

С приближением Пасхи многие из нас задумываются о том, как приготовить что-то особенное и вкусное. Сайт Teleprogramma.pro предлагает вам рецепт лимонного кулича от известного шеф-повара и телеведущего канала СТС Саши Бельковича. Эта выпечка получается воздушной, нежной, тающей во рту! Порадуйте близких в праздник настоящей вкуснятиной!
Ингредиенты для опары:
- коровье молоко — 500 миллилитров,
- дрожжи сухие — 2 пакетика или 14 граммов,
- мука пшеничная — 300 граммов.
Ингредиенты для теста:
- яйца куриные — 4 штуки (два яйца и два желтка),
- мука пшеничная — 700 граммов,
- куркума — 1 грамм,
- сахарная пудра — 230 граммов,
- соль поваренная пищевая — 2 грамма,
- сливочное масло — 120 граммов,
- лимон — 1/5 фрукта и его цедра,
- ванильный сахар — 1 грамм,
- изюм — 150 граммов,
- курага — 50 граммов,
- коньяк — 100 граммов.
Ингредиенты для глазури:
- белок от пары яиц,
- свекла,
- сахарная пудра — 100 граммов.
Ингредиенты для украшения:
- декоративная посыпка — 5 граммов.
Из указанного количества ингредиентов вы сможете сделать четыре кулича. Один кулич обойдется вам примерно в 88 рублей.
Процесс приготовления:
- Нарезаем курагу небольшими кусочками. Заливаем курагу и изюм коньяком на 20–30 минут. Подогреваем молоко и всыпаем дрожжи, активно перемешиваем венчиком.
- Добавляем к молоку 300 г муки и вмешиваем венчиком.
- Отправляем опару в разогретую до 50 градусов духовку на 25–30 минут.
- Разбиваем и переливаем в миску 2 яйца и 2 желтка, добавляем соль, ванильный сахар, куркуму и сахарную пудру, взбиваем миксером до однородной консистенции.
- Вливаем растопленное масло, взбитые яйца и перемешиваем все руками. Добавляем муку и замешиваем тесто.
- Добавляем сухофрукты с коньяком. Разделяем тесто на 4 части и перекладываем каждую часть на дно бумажной формы.
- Отправляем куличи в разогретую до 50 градусов духовку на 25 минут, затем увеличиваем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 1 час.
- Взбиваем белки с сахарной пудрой и добавляем свекольный сок. Покрываем куличи глазурью и посыпаем декоративной посыпкой.
Итак, с помощью рецепта от Саши Бельковича вы сможете приготовить вкуснейшие лимонные куличи, которые станут настоящим украшением вашего праздничного стола. Не упустите возможность порадовать своих близких этим оригинальным и ароматным блюдом.
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