Как приготовить настоящую творожную пасху по рецепту Бельковича из пяти ингредиентов: особо нежная и легкая, с цукатами

Рецепт творожной пасхи от шеф-повара и телеведущего канала СТС Саши Бельковича — это настоящее искусство, которое воплощает в себе не только традиции, но и неповторимый вкус праздника. Этот рецепт для Teleprogramma.pro сочетает в себе традиционные ингредиенты и современные техники приготовления, что делает его уникальным и простым в исполнении.
Время приготовления: 40 минут + 3 часа в холодильнике. Цена — 282 рубля.
Ингредиенты:
- творог 5% — 300 граммов (86 рублей);
- масло сливочное — 175 граммов (94 рубля);
- вареное сгущенное молоко — 70 граммов (16 рублей);
- белый шоколад — 50 граммов (26 рублей);
- цукаты — 100 граммов (60 рублей);
- подсолнечное рафинированное масло — 5 миллилитров.
Приготовление:
- Творог смешать ножкой блендера с размягченным сливочным маслом и варенкой до однородной консистенции.
Совет от шефа: «Для пасхи лучше всего подойдет сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце».
- Цукаты замочить в горячей воде на пару минут, бросить в творог и размешать.
- Внутрь миски положить вафельное полотенце, переложить творожный состав в нее и сверху укрыть концами полотенца.
Совет от шефа: «Воспользоваться вафельным полотенцем стоит для придания на пасхе рисунка и чтобы убрать лишнюю влагу».
- Пасху обернуть в тканевую салфетку и поставить на полку холодильника примерно на три часа, не меньше.
- Пасху перевернуть на плоскую тарелку, снять салфетку.
- Наломать на кусочки белый шоколад, положить в посуду, влить 5 миллилитров постного масла, растопить на водяной бане.
Совет от шефа: «Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду».
Сервировка:
- Полить готовую пасочку растопленным белым шоколадом и присыпать вкусными цукатами.
Вкусной вам Пасхи!
Помните, что Пасха — это не только традиционные блюда, но и чарующая атмосфера родного праздника, которую вы создаете своими руками.