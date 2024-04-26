Как приготовить настоящую творожную пасху по рецепту Бельковича из пяти ингредиентов: особо нежная и легкая, с цукатами

Пасха творожная по рецепту Бельковича. Фото: СТС

Рецепт отличается простотой и доступностью.

Рецепт творожной пасхи от шеф-повара и телеведущего канала СТС Саши Бельковича — это настоящее искусство, которое воплощает в себе не только традиции, но и неповторимый вкус праздника. Этот рецепт для Teleprogramma.pro сочетает в себе традиционные ингредиенты и современные техники приготовления, что делает его уникальным и простым в исполнении.

Время приготовления: 40 минут + 3 часа в холодильнике. Цена — 282 рубля.

Ингредиенты:

  • творог 5% — 300 граммов (86 рублей);
  • масло сливочное — 175 граммов (94 рубля);
  • вареное сгущенное молоко — 70 граммов (16 рублей);
  • белый шоколад — 50 граммов (26 рублей);
  • цукаты — 100 граммов (60 рублей);
  • подсолнечное рафинированное масло — 5 миллилитров.

Приготовление:

  1. Творог смешать ножкой блендера с размягченным сливочным маслом и варенкой до однородной консистенции.

Совет от шефа: «Для пасхи лучше всего подойдет сухой творог. Если в твороге много влаги, то отожмите творог через полотенце».

  1. Цукаты замочить в горячей воде на пару минут, бросить в творог и размешать.
  2. Внутрь миски положить вафельное полотенце, переложить творожный состав в нее и сверху укрыть концами полотенца.

Совет от шефа: «Воспользоваться вафельным  полотенцем стоит для придания на пасхе рисунка и чтобы убрать лишнюю влагу».

  1. Пасху обернуть в тканевую салфетку и поставить на полку холодильника примерно на три часа, не меньше.
  2. Пасху перевернуть на плоскую тарелку, снять салфетку.
  3. Наломать на кусочки белый шоколад, положить в посуду, влить 5 миллилитров постного масла, растопить на водяной бане.

Совет от шефа: «Растительное масло придаст тягучесть растопленному шоколаду».

Сервировка:

  • Полить готовую пасочку растопленным белым шоколадом и присыпать вкусными цукатами.

Вкусной вам Пасхи!

Помните, что Пасха — это не только традиционные блюда, но и чарующая атмосфера родного праздника, которую вы создаете своими руками.

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