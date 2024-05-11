Вместо надоевшего шашлыка: готовим нежнейший тартар из лосося по рецепту шеф-повара Кулешова

Майские праздники длятся целую неделю, и за это время многие устают от мясных блюд. Мясо можно заменить рыбой и приготовить, например, вкусный тартар из лосося.

Рецептами блюда азиатской кухни поделились с Teleprogramma.pro шеф-повара лапшичной Nudles — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.

Ингредиенты:

лосось — 80 граммов,

майонез нежирный, японский — 20 граммов,

соус шрирача — 4 грамма,

зеленый лук — 5 граммов,

икра масаго — 5 граммов.

Для украшения:

нори криспи (хрустящие нори),

соус терияки — по вкусу.

Процесс приготовления:

Филе лосося нарезаем кубиком, выкладываем в миску, добавляем соус на основе майонеза и шрирача.