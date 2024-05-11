Вместо надоевшего шашлыка: готовим нежнейший тартар из лосося по рецепту шеф-повара Кулешова

Майские праздники длятся целую неделю, и за это время многие устают от мясных блюд. Мясо можно заменить рыбой и приготовить, например, вкусный тартар из лосося.
Рецептами блюда азиатской кухни поделились с Teleprogramma.pro шеф-повара лапшичной Nudles — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.
Ингредиенты:
- лосось — 80 граммов,
- майонез нежирный, японский — 20 граммов,
- соус шрирача — 4 грамма,
- зеленый лук — 5 граммов,
- икра масаго — 5 граммов.
Для украшения:
- нори криспи (хрустящие нори),
- соус терияки — по вкусу.
Процесс приготовления:
Филе лосося нарезаем кубиком, выкладываем в миску, добавляем соус на основе майонеза и шрирача.
Фото: лапшичная Nudles
Мелко нарезаем зеленый лук.
Добавляем лук, икру и соус в миску, перемешиваем.
Затем выкладываем смешанные ингредиенты на хрустящие нори.
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Фото: лапшичная Nudles
Поливаем соусом терияки.
Приятного аппетита!