Вместо надоевшего шашлыка: готовим нежнейший тартар из лосося по рецепту шеф-повара Кулешова

Закуска подается на листах нори. Фото: лапшичная Nudles 

Оригинальное блюдо в азиатском стиле приведет гостей в восторг.

Майские праздники длятся целую неделю, и за это время многие устают от мясных блюд. Мясо можно заменить рыбой и приготовить, например, вкусный тартар из лосося.

Рецептами блюда азиатской кухни поделились с Teleprogramma.pro шеф-повара лапшичной Nudles — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.

Ингредиенты: 

  • лосось — 80 граммов, 
  • майонез нежирный, японский — 20 граммов,
  • соус шрирача — 4 грамма,
  • зеленый лук — 5 граммов, 
  • икра масаго — 5 граммов.

Для украшения: 

  • нори криспи (хрустящие нори),
  • соус терияки — по вкусу.

Процесс приготовления:

Филе лосося нарезаем кубиком, выкладываем в миску, добавляем соус на основе майонеза и шрирача.

Фото: лапшичная Nudles 

Мелко нарезаем зеленый лук.

Добавляем лук, икру и соус в миску, перемешиваем. 

Затем выкладываем смешанные ингредиенты на хрустящие нори.

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Фото: лапшичная Nudles 

Поливаем соусом терияки.

Приятного аппетита!

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