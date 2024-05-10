Хрустящие баклажаны в соусе: идеальная закуска

Во время майских выходных главным блюдом во многих семьях, как правило, становится шашлык, к которому подаются различные салаты и закуски. Праздничный стол можно разнообразить закуской из баклажанов под пикантным соусом. Рецептом с Teleprogramma.pro поделились шеф-повара лапшичной Nudles — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.

Ингредиенты:

баклажаны — 1–2 шт.,

помидоры — 3 шт.,

кинза — 10 граммов,

кешью — 20 граммов,

крахмал — 80 граммов.

Для соуса:

сладкий чили — 200 граммов,

соус шрирача — 12 граммов,

масло кунжутное — 12 граммов.

Процесс приготовления:

Баклажаны очищаем от кожицы, нарезаем небольшими треугольниками. Замачиваем в холодной воде на 20 минут, после этого обсушиваем.

Затем готовим соус: смешиваем все жидкие ингредиенты.

Обсушенные баклажаны панируем в кукурузном крахмале, стряхиваем лишний крахмал при помощи сита и обжариваем в большом количестве растительного масла до хрустящей корочки.