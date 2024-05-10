Хрустящие баклажаны в соусе: идеальная закуска

Во время майских выходных главным блюдом во многих семьях, как правило, становится шашлык, к которому подаются различные салаты и закуски. Праздничный стол можно разнообразить закуской из баклажанов под пикантным соусом. Рецептом с Teleprogramma.pro поделились шеф-повара лапшичной Nudles — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.
Ингредиенты:
- баклажаны — 1–2 шт.,
- помидоры — 3 шт.,
- кинза — 10 граммов,
- кешью — 20 граммов,
- крахмал — 80 граммов.
Для соуса:
- сладкий чили — 200 граммов,
- соус шрирача — 12 граммов,
- масло кунжутное — 12 граммов.
Процесс приготовления:
Баклажаны очищаем от кожицы, нарезаем небольшими треугольниками. Замачиваем в холодной воде на 20 минут, после этого обсушиваем.
Затем готовим соус: смешиваем все жидкие ингредиенты.
Обсушенные баклажаны панируем в кукурузном крахмале, стряхиваем лишний крахмал при помощи сита и обжариваем в большом количестве растительного масла до хрустящей корочки.
Фото: лапшичная Nudles
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Выкладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Перекладываем в миску, добавляем нарезанные дольками помидоры, кинзу, поливаем соусом, перемешиваем.
Фото: лапшичная Nudles
Выкладываем на тарелку, сверху посыпаем дробленым кешью.