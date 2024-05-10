Хрустящие баклажаны в соусе: идеальная закуска

Сверху блюдо можно украсить дробленым кешью. Фото: лапшичная Nudles

Разнообразить праздничный стол не составит особого труда.

Во время майских выходных главным блюдом во многих семьях, как правило, становится шашлык, к которому подаются различные салаты и закуски. Праздничный стол можно разнообразить закуской из баклажанов под пикантным соусом. Рецептом с Teleprogramma.pro поделились шеф-повара лапшичной Nudles  — Самат Кенжегараев и Максим Кулешов.

Ингредиенты: 

  • баклажаны —  1–2 шт.,
  • помидоры —  3 шт., 
  • кинза  — 10 граммов,
  • кешью — 20 граммов, 
  • крахмал  — 80 граммов. 

Для соуса: 

  • сладкий чили — 200 граммов,
  • соус шрирача — 12 граммов,
  • масло кунжутное — 12 граммов.

Процесс приготовления: 

Баклажаны очищаем от кожицы, нарезаем небольшими треугольниками. Замачиваем в холодной воде на 20 минут, после этого обсушиваем.

Затем готовим соус: смешиваем все жидкие ингредиенты. 

Обсушенные баклажаны панируем в кукурузном крахмале, стряхиваем лишний крахмал при помощи сита и обжариваем в большом количестве растительного масла до хрустящей корочки.

Фото: лапшичная Nudles

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Выкладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. 

Перекладываем в миску, добавляем нарезанные дольками помидоры, кинзу, поливаем соусом, перемешиваем.

Фото: лапшичная Nudles

Выкладываем на тарелку, сверху посыпаем дробленым кешью.

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