Такого вы еще не пробовали: простая и нереально вкусная закуска из «консервного хлеба», смешиваем рыбу и мякоть

Вкусная закуска. Фото: стоп-кадр из видео на youtube.com/@user-dm1dt3io2g

От такой закуски все будут в восторге!

Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с Teleprogramma.pro рецептом оригинальной закуски, которая удивит вас своим вкусом. Это очень вкусный домашний хлебушек со вкусом рыбки, на который раскладывается сама рыбка.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 250 г муки,
  • 150 г воды,
  • 3 г соли,
  • 5 г сахара,
  • 4–5 г сухих дрожжей,
  • банка консервированного тунца или сардины в масле.

Самое главное в этой закуске — масло. Именно его мы соединяем с мукой и водой. Добавляем туда дрожжи, соль, немного сахара и все перемешиваем. Замешиваем тесто, даем ему подойти 10–15 минут и запекаем в духовке 15–20 минут.

Тесто получается довольно жидким, поэтому лучше налить его в форму. В результате выходит очень интересный хлебушек со вкусом рыбы. Эту рыбу можно размять с зеленью и выложить как бутербродную намазку. Получается хлеб с консервами в двойном объеме.

Попробуйте приготовить эту закуску и удивите своих близких необычным вкусом!

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