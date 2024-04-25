Хрустящая чиабатта с лимонно-сырной начинкой: вкуснятина, которую вы не забудете никогда

Закуска из чиабатты Емельяненко. Фото: t.me/chefvasiliy

Шеф-повар Емельяненко знает толк во вкусной еде.

В мире существует множество блюд, но закуска от шеф-повара Василия Емельяненко, которую мы хотим вам предложить приготовить, заслуживает особого внимания. Сочетание нежного сливочного масла, ароматной зелени, хрустящего хлеба и пикантного чеснока, приправленных цедрой лимона, черным перцем и солью, создает неповторимый вкус, который никого не оставит равнодушным. 

А если добавить к этому яркому соединению вкусов еще и мягкий сыр, то получится настоящее гастрономическое удовольствие. 

Ингредиенты:

  • Чиабатта или батон.
  • Зелень.
  • Сливочное масло.
  • Зеленый лук.
  • Чеснок.
  • Цедра лимона.
  • Черный перец.
  • Соль.
  • Оливковое масло.
  • Мягкий сыр.

Разрезаем чиабатту вдоль на 2 половины. Меленько шинкуем зелень и продавливаем зубчики чеснока сквозь чеснокодавку

Соединяем измельченную зелень со сливочным маслом, кладем перчик, солим, бросаем цедру лимона, смешиваем.

Обильно промазываем составом внутренние части чиабатты и ставим в горячую духовку на режиме конвекции. 

Через 2 минуты вынимаем из печи, обжигаем газовой горелкой. Покрываем сверху тертым сыром и опять ставим в духовку до золотистой корочки. Готовую закуску режем на удобные кусочки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Источник: t.me/chefvasiliy

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