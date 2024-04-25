Хрустящая чиабатта с лимонно-сырной начинкой: вкуснятина, которую вы не забудете никогда

В мире существует множество блюд, но закуска от шеф-повара Василия Емельяненко, которую мы хотим вам предложить приготовить, заслуживает особого внимания. Сочетание нежного сливочного масла, ароматной зелени, хрустящего хлеба и пикантного чеснока, приправленных цедрой лимона, черным перцем и солью, создает неповторимый вкус, который никого не оставит равнодушным.
А если добавить к этому яркому соединению вкусов еще и мягкий сыр, то получится настоящее гастрономическое удовольствие.
Ингредиенты:
- Чиабатта или батон.
- Зелень.
- Сливочное масло.
- Зеленый лук.
- Чеснок.
- Цедра лимона.
- Черный перец.
- Соль.
- Оливковое масло.
- Мягкий сыр.
Разрезаем чиабатту вдоль на 2 половины. Меленько шинкуем зелень и продавливаем зубчики чеснока сквозь чеснокодавку
Соединяем измельченную зелень со сливочным маслом, кладем перчик, солим, бросаем цедру лимона, смешиваем.
Обильно промазываем составом внутренние части чиабатты и ставим в горячую духовку на режиме конвекции.
Через 2 минуты вынимаем из печи, обжигаем газовой горелкой. Покрываем сверху тертым сыром и опять ставим в духовку до золотистой корочки. Готовую закуску режем на удобные кусочки и подаем к столу. Приятного аппетита!
Источник: t.me/chefvasiliy
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