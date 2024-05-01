Зачем использовать уксус и лимон в маринаде для шашлыка: советы от Ивана Кудряшова

Уксус и лимонный сок являются важными ингредиентами в процессе маринования мяса для шашлыка. Шеф-повар Иван Кудряшов Иван Кудряшов поделился своими секретами с сайтом Teleprogramma.pro о том, как эти компоненты влияют на вкус конечного продукта.

Во-первых, уксус и лимонный сок содержат кислоту, которая воздействует на белки мяса. Кудряшов объяснил, что при добавлении этих ингредиентов в маринад происходит «склеивание» белков, что делает мясо более сочным и предотвращает его разваливание на решетке. В связи с этим кислые маринады применимы только к рыхлому мясу: курице, рыбе и креветкам.

Во-вторых, уксус и лимонный сок придают мясу особый вкус. Кислотность этих компонентов помогает раскрыть и подчеркнуть естественный вкус мяса, делая его более насыщенным и выразительным.

Однако, эксперт предупреждает, что не следует добавлять лимонный сок на готовое блюдо. Это может привести к ухудшению вкуса и даже повреждению вкусовых рецепторов.

Таким образом, уксус и лимонный сок играют важную роль в создании уникального вкуса шашлыка. Они делают мясо более сочным, подчеркивают его вкус и аромат, но требуют правильного использования.

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