Вкусно, просто и бюджетно: печем обалденное печенье на рассоле по советскому рецепту

Если хочется сладкого, вкусного и домашнего, а особо разгуляться не выходит, попробуйте приготовить печенье на рассоле по проверенному советскому рецепту! Его напомнил читателям сайта Teleprogramma.pro шеф-повар Иван Кудряшов.

Ингредиенты:

600 граммов муки,

400 миллилитров рассола из соленых огурцов (не маринованных),

400 граммов растительного масла,

от 120 до 180 граммов сахара (в зависимости от предпочтений),

ваниль и кардамон (для усиления вкуса),

10 граммов соды (примерно 1 чайная ложка).

Как приготовить:

В большой миске смешайте муку, рассол, растительное масло и сахар. Добавьте ваниль и кардамон. Добавьте соду и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться тугим и упругим. Накройте тесто пленкой и оставьте в холодильнике на пару часов. Достаньте тесто из холодильника, разомните его руками и раскатайте. Вырежьте печенье или сделайте коржик. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета (примерно 20–25 минут).

Готовое печенье получается рассыпчатым и ароматным, а вкус рассола практически не ощущается. Приятного аппетита!

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