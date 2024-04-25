Вкусно, просто и бюджетно: печем обалденное печенье на рассоле по советскому рецепту

Если хочется сладкого, вкусного и домашнего, а особо разгуляться не выходит, попробуйте приготовить печенье на рассоле по проверенному советскому рецепту! Его напомнил читателям сайта Teleprogramma.pro шеф-повар Иван Кудряшов.
Ингредиенты:
- 600 граммов муки,
- 400 миллилитров рассола из соленых огурцов (не маринованных),
- 400 граммов растительного масла,
- от 120 до 180 граммов сахара (в зависимости от предпочтений),
- ваниль и кардамон (для усиления вкуса),
- 10 граммов соды (примерно 1 чайная ложка).
Как приготовить:
- В большой миске смешайте муку, рассол, растительное масло и сахар. Добавьте ваниль и кардамон.
- Добавьте соду и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться тугим и упругим.
- Накройте тесто пленкой и оставьте в холодильнике на пару часов.
- Достаньте тесто из холодильника, разомните его руками и раскатайте.
- Вырежьте печенье или сделайте коржик.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета (примерно 20–25 минут).
Готовое печенье получается рассыпчатым и ароматным, а вкус рассола практически не ощущается. Приятного аппетита!