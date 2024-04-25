Вкусно, просто и бюджетно: печем обалденное печенье на рассоле по советскому рецепту

В печенье можно добавить орехи и шоколад, если есть желание. Фото: сгенерировано нейросетью GigaChat

Этот рецепт проверен многими жителями советского и постсоветского пространства.

Если хочется сладкого, вкусного и домашнего, а особо разгуляться не выходит, попробуйте приготовить печенье на рассоле по проверенному советскому рецепту! Его напомнил читателям сайта Teleprogramma.pro шеф-повар Иван Кудряшов.

Ингредиенты:

  • 600 граммов муки,
  • 400 миллилитров рассола из соленых огурцов (не маринованных),
  • 400 граммов растительного масла,
  • от 120 до 180 граммов сахара (в зависимости от предпочтений),
  • ваниль и кардамон (для усиления вкуса),
  • 10 граммов соды (примерно 1 чайная ложка).

Как приготовить:

  1. В большой миске смешайте муку, рассол, растительное масло и сахар. Добавьте ваниль и кардамон.
  2. Добавьте соду и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться тугим и упругим.
  3. Накройте тесто пленкой и оставьте в холодильнике на пару часов.
  4. Достаньте тесто из холодильника, разомните его руками и раскатайте.
  5. Вырежьте печенье или сделайте коржик.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета (примерно 20–25 минут).

Готовое печенье получается рассыпчатым и ароматным, а вкус рассола практически не ощущается. Приятного аппетита!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также