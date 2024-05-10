«Королевские креветки для королев»: что приготовить на природе, если вы отдыхаете женской компанией

Майские праздники уже на пороге, а это значит, что пора планировать отдых на природе и наслаждаться теплыми весенними деньками (главное, чтобы погода не преподнесла сюрпризов в виде дождя). Конечно, главным атрибутом любого пикника является шашлык, но что делать, если в вашей компании, собравшейся на отдых, нет ни одного эксперта по приготовлению мяса на шампурах, и вы собрались отдыхать чисто женской компанией? Мы поделимся с вами идеями, как организовать вкусный и веселый девчачий пикник без традиционного шашлыка.
Во-первых, расширьте горизонты. Кто сказал, что пикник обязательно должен быть мясным? Существует множество вкусных и простых в приготовлении блюд, которые можно приготовить на костре или на портативной газовой плитке. Овощи-гриль, запеченная рыба, сыр на гриле, фруктовые десерты — выбор ограничен только вашей фантазией.
Во-вторых, не забывайте про закуски. Свежие овощи и фрукты, различные сыры, хлеб, крекеры, соусы — все это станет отличным дополнением к основным блюдам. Не забудьте про напитки: лимонады, соки, вода — все должно быть под рукой.
В-третьих, создайте атмосферу. Уютный плед, удобные подушки, приятная музыка — все эти мелочи помогут создать расслабленную и дружескую атмосферу. Не забудьте про игры и развлечения, чтобы ваш пикник стал по-настоящему веселым и запоминающимся.
И самое главное — наслаждайтесь общением. Майские праздники — это прекрасная возможность провести время с близкими подругами, поделиться новостями и просто отдохнуть от городской суеты.
А как приготовить главное блюдо для вашего праздничного пикника, нам рассказал шеф-повар
Креветки готовятся легко и быстро. Фото: freepik.com
«Итак, девушки одни на майские праздники отправились, развели костер и тут встает вопрос: сумеете ли вы воспользоваться углями? Поэтому давайте сразу же обезопасимся — угли довольно таки сложная штука в неумелых руках, да и достаточно горячо», — заявил шеф Teleprogramma.pro
Чтобы все-таки приготовить что-то на огне, а не ограничиваться одними закусками и салатами, но и не вымотаться, поджаривая мясо до нужной кондиции, Кудряшов предлагает легкое и изысканное блюдо с прекрасным сочетанием вкусов.
«Девушкам я рекомендую приготовить креветки с ананасом. Для этого берем обычные креветки, а лучше королевские для королев! И маринуем их в смеси из листа мята мелко порубленного и небольшого количества чили. Желательно взять свежий и отрезать только кончики. Они не острые, но придадут тот самый вкус — перечный, приятный.Можно добавить для вкуса немного своего соуса, но прям чуть-чуть, и все это дело замариновать. Соль и перец добавить по вкусу», — рассказывает шеф.
Важно, чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и красивым. Ведь, скорее всего, все девушки захотят похвастаться результатом в социальных сетях. Поэтому уделяем максимум внимания внешнему виду.
Ананас прекрасно сочетается с креветками. Фото: freepik.com
«Ананас нужно нарезать. Желательно кубиками, чтобы во время еды ананас и креветка могли оказаться во рту одновременно. После того, как ананас нарезали кубиком — маринуем его в смеси из листьев розмарина и черного перца. Добавьте немного меда или лучше даже сироп фиников. Рецепт такой изощренный немного, но все же у нас большое и вкусное угощение получится. Соли также можно добавить по вкусу и обязательно масло — либо оливковое, либо кунжутное, тут уже каждому по вкусу. Теперь все это оставляем мариноваться, а после все это дело собираем на шпажки, на ветки, на палки, на шампуры — на что угодно», — объяснил повар.
А дальше такой изысканный «шашлык» все же придется пожарить, но исключительно формально, потому что долго готовиться там просто нечему.
«Жарим буквально одну-две минутки, потому что креветка готовится очень быстро, а она у нас в сиропе и может подгореть.Вот и все — шашлычок готов очень быстрый. И под бокал игристого, и под бокал пенного — с любым напитком хорошо будет сочетаться», — заключил шеф.