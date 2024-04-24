Готовим тающие во рту домашние конфеты «Тирамису» по рецепту актрисы Наталии Антоновой: просто нереально

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом домашних конфет «Тирамису». Этот рецепт станет настоящей находкой для любителей итальянских сладостей.

Для приготовления конфет понадобятся простые ингредиенты: печенье «Савоярди», сахарная пудра, сливочный сыр (крем чиз), сваренный черный кофе и какао.

Сначала необходимо сварить крепкий кофе. Печенье нужно измельчить до состояния однородной крошки в чаше блендера. Затем соединить измельченное печенье, крем чиз, сахарную пудру и остывший кофе. Тщательно перемешать до получения однородной массы.

Слепить пирожные-конфетки любой формы, сверху припудрить какао, отправить в холодильник на 20 минут, а можно и сразу подавать.

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