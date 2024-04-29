Как выбрать «правильное» мясо для шашлыка, чтобы он получился сочным и вкусным: советует шеф Кудряшов

Нет ничего вкуснее, чем сочный, ароматный шашлык, приготовленный из свежего, качественного мяса. А о том, как выбрать для этого блюда лучшее мясо рассказал сайту Teleprogramma.pro шеф-повар Иван КудряшовИван Кудряшов.

Иван Кудряшов отметил, что из свинины лучше всего подходит шейка, а для шашлыка из говядины — вырезка или спинной отруб. Из баранины Иван рекомендует использовать мякоть задней ноги или каре, которое также называют седлом. Если же вы предпочитаете курицу, то лучше всего использовать бедро, причем с кожей, чтобы шашлык получился сочным.

Иван Кудряшов также предупредил, что не стоит использовать голяшки говяжьи или ноги свиные, так как они не подходят для приготовления шашлыка. Остальные части свинины, по его словам, можно использовать полностью.

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