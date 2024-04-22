Сочные тефтели с куриным фаршем, луком, морковью и чесноком: удобный рецепт Ивана Кудряшова

Приготовить роскошные тефтели, которые порадуют всю семью, теперь легко благодаря шеф-повару Ивану Кудряшову. Его рецепт тефтелей, которым он поделился с сайтом Teleprogramma.pro, поможет вам создать блюдо, которое понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты, необходимые для приготовления тефтелей:

— мясной фарш (чаще всего используется куриный) — 500 г;

— лук репчатый — 80 г (можно использовать 60 г);

— морковь — 1 шт.;

— чеснок — 3 г (один небольшой зубчик);

— хлеб или панировочные сухари — по вкусу;

— соль — по вкусу.

Способ приготовления тефтелей:

Сначала необходимо подготовить овощи. Лук и чеснок нужно обжарить до золотистого цвета. Морковь можно запечь или отварить. Затем все подготовленные продукты нужно пропустить через мясорубку. Добавить соль по вкусу. После этого можно формировать тефтели. Важно учесть, что излишнее количество белка нежелательно, поэтому яйца добавлять не стоит. Можно добавить хлеб или панировочные сухари, чтобы придать тефтелям объем. Однако стоит помнить, что при варке они немного набухнут, поэтому лучше сделать их в два раза меньше. Готовые тефтели можно обжарить, запечь или сварить.

Благодаря этому рецепту вы сможете приготовить тефтели, которые понравятся всем членам вашей семьи.

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