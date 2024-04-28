Паштет из фасоли с грибами и другие рецепты недели

Скрэмбл из тофу с грибами и овощами

Канонический скрэмбл делают из яиц, но в этом рецепте они не используются.

НАДО (на 2 порции): 3 ст. ложки растительного масла · половинка луковицы · 3 зубчика чеснока · 1 ст. ложка соевого соуса · 250 г тофу · 1 сладкий перец · 150 г шампиньонов · несколько стрелок зеленого лука · 2 небольших помидора · 1/2 ч. ложки сушеного имбиря · 1/2 ч. ложки порошка чили · 1/2 ст. ложки острого соуса чили · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. В сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем мелко нарезанные лук и чеснок, жарим до мягкости лука.

2. Добавляем соевый соус, нарезанный кубиками тофу, нарезанные сладкий перец, помидоры и грибы, имбирь, порошок чили и острый соус.

3. Тушим 6 - 8 минут, часто помешивая, чтобы соус слегка пожарился. Солим-перчим.

4. Подаем в тарелках или на ломтиках поджаренного хлеба.

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