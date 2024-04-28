Паштет из фасоли с грибами и другие рецепты недели

Скрэмбл из тофу с грибами и овощами
Канонический скрэмбл делают из яиц, но в этом рецепте они не используются.
НАДО (на 2 порции): 3 ст. ложки растительного масла · половинка луковицы · 3 зубчика чеснока · 1 ст. ложка соевого соуса · 250 г тофу · 1 сладкий перец · 150 г шампиньонов · несколько стрелок зеленого лука · 2 небольших помидора · 1/2 ч. ложки сушеного имбиря · 1/2 ч. ложки порошка чили · 1/2 ст. ложки острого соуса чили · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. В сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем мелко нарезанные лук и чеснок, жарим до мягкости лука.
2. Добавляем соевый соус, нарезанный кубиками тофу, нарезанные сладкий перец, помидоры и грибы, имбирь, порошок чили и острый соус.
3. Тушим 6 - 8 минут, часто помешивая, чтобы соус слегка пожарился. Солим-перчим.
4. Подаем в тарелках или на ломтиках поджаренного хлеба.
Паштет из фасоли с грибами
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НАДО (на 4 порции): 150 г фасоли · 120 г опят · 2 сушеных белых гриба · 1 луковица · 1 морковь · 1 зубчик чеснока · 1/2 ч. ложки молотого мускатного ореха · 3 ст. ложки растительного масла · 1/2 ч. ложки молотого пажитника · 1 стебель свежего сельдерея · соль · перец · 1/2 ч. ложка сушеной паприки · 1 ст. ложка бальзамического уксуса.
ГОТОВИМ:
1. Фасоль замачиваем на ночь. Промываем, заливаем водой и варим 2 часа.
2. Сухие белые грибы заливаем кипятком и оставляем на 2 часа.
3. Морковь натираем на терке, шинкуем лук, сельдерей и опята.
4. На сковороде разогреваем масло, жарим лук и сельдерей пару минут, добавляем морковь и тушим до полуготовности.
5. Добавляем опята, соль-перец, тушим до готовности. Добавляем бальзамический уксус, перемешиваем, даем ему выпариться.
6. Сливаем воду из готовой фасоли в миску (эта вода понадобится для регулирования густоты блюда), измельчаем запаренные белые грибы.
7. Укладываем в блендер фасоль, жареные опята с овощами, белые грибы, специи, измельченный чеснок. Пробиваем в однородную пасту, при необходимости подливаем фасолевый отвар и подсаливаем.
8. Подаем с подсушенным хлебом или хлебцами.
Домашняя халва
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НАДО (на 4 порции): 260 г очищенных семечек подсолнуха · 100 г арахиса · 10 г подсолнечного масла · 10 мл воды · 70 г меда · 30 г сахара.
ГОТОВИМ:
1. Арахис подсушиваем на горячей сковороде без масла. Остужаем, очищаем от шелухи, делим на половинки (можно просто прокатать пару раз скалкой).
2. Семечки тоже подсушиваем на сухой сковороде.
3. Горячие семечки измельчаем в блендере до сухой крошки (в пасту пробивать не надо, чтобы не выделилось слишком много масла).
4. В маленькой кастрюльке смешивая мед, воду, сахар и подсолнечное масло. Ставим на огонь. Постоянно помешивая, доводим до кипения и варим на тихом огне 2 - 3 минуты.
5. Соединяем крошку из семечек и арахис. Заливаем горячим сиропом и хорошо вымешиваем.
6. Форму выстилаем пищевой пленкой, перекладываем массу и хорошо утрамбовываем. Даем полностью остыть и убираем в холодильник на пару часов.
Котлеты из нута
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НАДО (на 4 порции): 250 г нута · 4 ст. ложки манной крупы · 300 г белокочанной капусты · 1 морковь · 1 сладкий перец · соль-перец по вкусу · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Нут промываем, заливаем большим количеством холодной воды и оставляем на ночь. Нут впитывает много жидкости и увеличивается в объеме.
2. Утром сливаем воду и измельчаем размягченный нут в блендере. Перекладываем в миску.
3. Капусту нарезаем на кусочки и тоже пробиваем в блендере.
4. Сладкий перец режем мелкими кубиками, морковь натираем на мелкой терке.
5. Соединяем измельченные овощи, перемешиваем. Добавляем манку. Солим-перчим. Хорошо вымешиваем и отбиваем фарш.
6. Формируем котлетки и на полчаса убираем их в холодильник.
7. В сковороде разогреваем масло и жарим котлеты с двух сторон на небольшом огне под крышкой до готовности.
8. Подаем с любым растительным соусом.