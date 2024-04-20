Готовим салат «Цезарь» в азиатском стиле: кулинарный хит на домашней кухне

Сверху салат можно украсить кунжутом. Фото: лапшичная Nudles 

Для приготовления блюда, помимо пекинской капусты, понадобятся два вида листового салата.

Шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов поделились с Teleprogramma.pro рецептом азиатского варианта салата «Цезарь».

Ингредиенты: 

  • 3 вида салата: пекинская капуста, романо, радиччио — по 30 граммов каждого в нарезанном виде;
  • тесто для пельменей гедза — 20 граммов;
  • отварная куриная грудка — 80 граммов;
  • сливовый соус — 60 граммов;
  • кунжут — 2 грамма для украшения.

Приготовление: 

  1. Промываем все виды листовых салатов, нарезаем их соломкой. 
  2. Режем тесто полосками, обжариваем в большом количестве растительного масла до хрустящей корочки.
  3. Выкладываем на салфетку, чтобы масло стекло. 
  4. Отвариваем куриную грудку до готовности, далее нарезаем ее соломкой. 
  5. Смешиваем все ингредиенты в миске, добавляем соус. Сверху украшаем блюдо кунжутом.

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