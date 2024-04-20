Готовим салат «Цезарь» в азиатском стиле: кулинарный хит на домашней кухне

Шеф-повара лапшичной Nudles Самат Кенжегараев и Максим Кулешов поделились с Teleprogramma.pro рецептом азиатского варианта салата «Цезарь».
Ингредиенты:
- 3 вида салата: пекинская капуста, романо, радиччио — по 30 граммов каждого в нарезанном виде;
- тесто для пельменей гедза — 20 граммов;
- отварная куриная грудка — 80 граммов;
- сливовый соус — 60 граммов;
- кунжут — 2 грамма для украшения.
Приготовление:
- Промываем все виды листовых салатов, нарезаем их соломкой.
- Режем тесто полосками, обжариваем в большом количестве растительного масла до хрустящей корочки.
- Выкладываем на салфетку, чтобы масло стекло.
- Отвариваем куриную грудку до готовности, далее нарезаем ее соломкой.
- Смешиваем все ингредиенты в миске, добавляем соус. Сверху украшаем блюдо кунжутом.