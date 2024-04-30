Шашлыки из ананаса и арбуза: невероятная вкуснятина от шеф-повара Кудряшова

Майские праздники — это время, когда многие россияне отправляются на природу, чтобы отдохнуть и насладиться свежим воздухом. Одним из традиционных блюд для таких пикников являются шашлыки. Однако не все люди любят мясо или предпочитают дополнять животную пищу растительной.

Эксперт сайта Teleprogramma.pro, шеф-повар Иван КудряшоИван Кудряшов поделился интересными идеями для тех, кто хочет разнообразить свой рацион на природе. Он предлагает приготовить на огне ананасы и кусочки арбуза. По его словам, это невероятно вкусно, и если вы попробуете это блюдо, то больше не захотите есть ничего другого!

Иван Кудряшов рекомендует смешать ананас с измельченным розмарином и маслом, а затем пожарить на гриле. Это очень вкусный десерт, ешьте его отдельно или в качестве гарнира к мясу. Ананас прекрасно дополняет его.

Кроме того, Иван Кудряшов предлагает приготовить шашлык из арбуза. Для этого нужно насадить кусочки арбуза на шпажки или шампуры, присыпать свежим розмарином и добавить масло. В качестве жира можно использовать даже свиной или гусиный жир, что сделает блюдо еще вкуснее.

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