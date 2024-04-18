Печенье «Разгрузочный день» от Наталии Антоновой: рецепт без муки для тех, кто думает о фигуре

Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом печенья для тех, кто следит за своей фигурой. В своем телеграме она рассказала о рецепте печенья «Разгрузочный день», которое не содержит муки и идеально подходит для тех, кто следит за своим питанием и хочет контролировать вес.

«Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом печенья, которое идеально подходит для тех, кто следит за своей фигурой. Это печенье не содержит муки, что делает его легким», — написала Наталия Антонова.

Рецепт печенья «Разгрузочный день» прост и не требует особых кулинарных навыков. Для его приготовления понадобятся всего 2 банана и 150 граммов кунжута. Если вы хотите, чтобы печенье было более плотным, можно добавить дополнительно 50 граммов муки.

«Я украсила свое печенье лепестками миндаля, но вы можете использовать любой другой вариант украшения, который вам нравится. Это может быть шоколад, орехи или кокосовая стружка. Все зависит от ваших предпочтений», — добавила актриса.

После того как бананы размяты в пюре, к ним добавляется кунжут, все перемешивается, и ложкой выкладывается на пергаментную бумагу. Затем печенье украшается и выпекается при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут.

«После того как печенье остынет, его можно подавать к столу», — заключила Наталия Антонова.

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