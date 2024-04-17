Три вкуснейших блюда из репы раскрыла кулинар Рогова: пюре, дольки в медовой обжарке, рагу

В пост самое время вспомнить такой замечательный русский продукт, как репа. В наши дни он продается в супермаркетах. Кулинар и автор книги «Королевская кухня» Наталья Рогова, предложила читателям Teleprogramma.pro три замечательных рецепты из репы.

«Репа была известна еще до того, как Россия узнала картофель. Она горчит и ее нужно научиться правильно приготовить. И если при сложных рецептах раньше фраза «проще пареной репы» была уместна, то сейчас, в современных реалиях и быстром ритме жизни, это не совсем так», — поведала Наталья Рогова.

Перед приготовлением репу надо запарить, предупредила кулинар. Корнеплод она запаривает с солью. А дальше уже можно его готовить. Для салатов ее даже варить потом не надо.

Если вам надо ее сварить в пюре, то заранее запаривать ее не нужно, но необходимо следить за вкусом!

Пюре из репы

Можно сделать из репы пюре — просто варите и протираете через сито. У репы немного другая текстура, и просто пробить ее блендером будет мало. Протирая через сито, вы делаете структуру пюре однородной. «Я часто добавляю к пюре зеленый горошек, он сластит, и получается оригинальное смешение вкусов. Конечно, со сливочным маслом получается гораздо вкуснее, но у нас же пост. Поэтому пока экспериментирует просто так», — сказала кулинар.

Репа в медовой обжарке

«Сын очень вкусно делает репу в медовой обжарке», — заметила Рогова.

Для этого нарезаете репу как «картофель фри», немного запариваете, вкусно добавлять лимонный сок в запарку. Откидываете на дуршлаг, даете стечь. Обжариваете на растительном масле (кто не постится, можно на сливочном), постепенно добавляя мед. Небольшое время нужно для легкого тушения под крышкой. Меда не должно быть сразу много, он должен создать небольшой липкий слой. По мере приготовления репы меда должно становиться больше. Если вы видите, что репа готова, открываете крышку и даете репе зажариться. Подаете к столу. Шикарно сочетается с кедровыми орешками.

Овощное рагу

Самое простое блюдо из репы — овощное рагу. Просто режете репу и доступные корнеплоды немелкими кубиками, обжариваете на сковородке, раскладываете по горшочкам и тушите в духовке до готовности. Все можно делать на глаз. Не переживайте, не испортите!

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