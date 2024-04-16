Курочка в пиве с сухарными клецками от Ильи Лазерсона: за уши не оттащишь

Известный кулинар, шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон приготовил невероятно вкусное блюдо – курочку в пиве и рассказал в своем телеграме, как он это сделал. Этот рецепт, как и все блюда Лазерсона, отличается отменным вкусом и простотой приготовления.

Для начала обжариваются куриные голени, всего их потребуется шесть штук. Затем на сковороде обжариваются крупно нарезанная луковица, 200 г шампиньонов и 6 пластиков нарезанного бекона. Можно рационально подойти к процессу и сначала обжарить грибы, бекон и лук, а затем удалить их из сковороды и обжарить голени.

После этого все ингредиенты соединяются, заливаются светлым пивом и тушатся. В это время можно заняться приготовлением сухарных клецок. Для этого смешиваются полтора стакана панировочных сухарей, два яйца, две столовые ложки сметаны и 20 г натертого пармезана. Масса должна получиться пластичной. Из этой массы формируются шарики, которые варятся в воде в течение 10 минут после того, как они всплывут.

Возвращаемся к курице. Когда голени практически готовы, смешиваются полстакана сливок и две чайные ложки муки, эта смесь вливается в кастрюлю с курицей и тушится еще несколько минут. Клецки можно подать отдельно, а можно добавить в кастрюлю с курицей в последний момент, как это сделал Лазерсон.

Это блюдо, приготовленное Ильей Лазерсоном, обязательно порадует вас своим невероятным вкусом и сочностью.

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