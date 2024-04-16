Делаем нежнейшую творожную запеканку «как в детском саду» от шеф-повара Ивана Кудряшова: «Запищите от восторга!»

Творожная запеканка — это не просто блюдо, это настоящее лакомство, которое обожают и дети, и взрослые. Это лучший вариант завтрака, который зарядит вас энергией на весь день!

Шеф-повар Иван Кудряшов поделился с Teleprogramma.pro своим фирменным рецептом, который не оставит равнодушным никого.

Для приготовления запеканки на 400 граммов творога потребуется 40–50 граммов сахара, 5 граммов соли, 50 граммов сметаны, ванилин, а также разрыхлитель. По желанию можно добавить соду. Обязательно нужно использовать куриные яйца — 4 штуки. Также понадобится сливочное масло для смазывания формы и манная крупа или геркулес.

Все ингредиенты необходимо смешать, при этом не требуется взбивать их. Форму следует смазать маслом и выложить в нее полученную смесь. Запекать нужно при температуре 180 градусов в течение 20–40 минут, в зависимости от формы.

Творожная запеканка от шеф-повара Ивана Кудряшова — это не просто блюдо, это настоящее искусство, которое порадует вас своим вкусом и ароматом. Попробуйте и убедитесь сами!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».